Porsche e Tom Cruise juntos em 'Top Gun: Maverick'

Top Gun: Maverick estreia apenas a 26 de Maio nos cinemas nacionais mas a Porsche tem já um novo vídeo a promover a sequela do original onde brilhou um dos seus modelos.

E quem são as "estrelas" do trailer? Nada mais, nada menos do que os super desportivos mais potentes da insígnia de Estugarda.

O Porsche Taycan, assim como o 911 Targa, que brinca com a semelhança do interior ao do cockpit de um jacto, estão presentes.

Em destaque estão ainda o 911 GT3 RS, e os Cayman GT4 RS e Turbo S, além do protótipo "eléctrico" Mission R.

Resta agora saber qual o modelo que Tom Cruise irá acelerar na disputa com os caças da força aérea americana.

Uma possível pista é o Porsche 911 S que surge já no final do trailer com Jennifer Connelly, em contraste com o 356 A Speedster guiado por Kelly McGillis no Top Gun original.

