Porsche 917 K espantoso no meio do trânsito

Guiar um Porsche 917 K de 1969 no meio do trânsito intenso de uma grande cidade da Califórnia? Sim, é possível, desde que se peçam as devidas autorizações, como fez o americano Bruce Canepa.

Agora imagine que está parado num cruzamento, à espera que o sinal vermelho passe para verde, quando o antigo piloto e coleccionador automóvel pára ao seu lado com o bólide.

Foi uma oportunidade para se ouvir o "canto" do bloco de 4,5 litros e 12 cilindros que equipa o Porsche 917 K recém-restaurado.

Vencedor das 24 Horas de Le Mans em 1970 e 1971, o 917 deve seu nascimento a Ferdinand Piech, director técnico da Porsche à época.

Apresentado no salão automóvel de Genebra de 1969, o super carro de corrida pesa apenas 800 quilos. Para esse peso contribuiu o uso de materiais muito leves e bastante raros para aquela altura, como o alumínio, o magnésio e o titânio.

Foi o suficiente para explodir os custos de desenvolvimento do carro, que, segundo a lenda, quase colocou em risco o futuro da marca.

Desde então, o 917 tornou-se lendário graças não apenas ao seu palmarés, mas também ao seu protagonismo no filme Le Mans, com o actor Steve McQueen.

Uma cópia do carro que entrou nas filmagens foi vendida em leilão, em 2017, por uns colossais 12 milhões de euros!

