Porsche 911 S/T com motor do GT3 RS quer ser referência na estrada

Há um novo e poderoso Porsche para assinalar os 60 anos do insigne desportivo da marca de Estugarda.

Chama-se 911 S/T e na sua alma está o mesmo motor boxer de 4.0 litros e seis cilindros em linha que equipa o 911 GT3 RS.

São 525 cv e 465 Nm de binário para chegar aos 100 km/hora num "tiro" de 3,7 segundos, com a velocidade máxima a atingir os 300 km/hora.

Tal é conseguido com a passagem do binário e da potência às rodas traseiras através de um caixa manual com seis relações mais curtas.

Dieta rigorosa

O Porsche 911 S/T consegue unir o melhor de dois mundos da actual geração 992 do super carro.

O tom desportivo assemelha-se ao proporcionado pelo GT3 Touring mas levado ao extremo que o motor de competição do GT3 RS permite.

Claro que, para obter os melhores números em estrada, o demoníaco bólide foi sujeito a uma dieta rigorosa.

Capô, tejadilho, portas, guarda-lamas e entradas de ar à frente são em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP).

O mesmo material foi usado nos bancos, caixa de segurança do habitáculo e barra estabilizadora atrás.

Tantas alterações obrigaram a eliminar o eixo traseiro direccional, com o convencional a ganhar um reforço adicional.

Outras medidas para baixar o peso passaram por vidros mais leves e pela redução do isolamento acústico, com os tapetes a serem menos espessos.

Jantes em magnésio, com 19 polegadas à frente e 20 atrás, travões carbono-cerâmicos e uma bateria de iões de lítio mais leve também foram decisivos.

A caixa manual de seis velocidades, com uma nova embraiagem e um volante monomassa mais leves baixou a massa rotativa para 10,5 quilos.

O resultado final é um "monstro" de força e potência com apenas 1.380 quilos, correspondente a 2,62 kg/cv na relação de peso e potência.

Afinações precisas

A marca germânica faz questão de sublinhar que, mais do que as emoções em pista, este 911 S/T quer ser uma referência na condução em estradas públicas.

Para tal, estreia nesta série 992 uma suspensão que combina braços duplos à frente e multibraços atrás, mas com afinações mais suaves para as molas e os amortecedores.

Outro detalhe que mostra a opção da Porsche para fazer do S/T uma homenagem ao 911 é a adopção da silhueta Touring, mais próxima do original.

A asa traseira, embora abra de forma automática, fá-lo a uma velocidade maior (120 km/hora) e com uma menor inclinação.

Para compensar essa perda de peso descendente, o spoiler inclui uma pequena extensão baptizada como Gurney Flap.

Para os "porschistas" com as carteiras mais recheadas, o Porsche 911 S/T já pode ser encomendado no nosso país a partir de 372.048 euros.

É o preço a pagar pela exclusividade patente na série limitada a 1.963 exemplares, para homenagear o ano em que nasceu o super desportivo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?