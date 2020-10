Porque se deve abrandar numa rotunda…

Fazer de um Citroën C15 um carro desportivo é capaz de não ser das melhores ideias… principalmente para entrar numa rotunda a alta velocidade!

A situação aconteceu no último fim-de-semana em Cormeilles, entre as cidades francesas de Caen e Rouen, com o condutor do C15 a aproximar-se em velocidade excessiva de uma rotunda.

Claro que, como é bom de ver, as transferências de massa não encontram o melhor caminho, com a furgoneta a derrapar em grande estilo para um capotamento épico.

Tudo estava combinado, incluindo a filmagem em vídeo, com todos os amigos a juntarem-se ao jovem condutor, que saiu incólume do acidente a rir às gargalhadas.

