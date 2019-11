Polícia vê morte a dizer-lhe olá!

Imagine-se uma estrada perdida no Oeste americano e um Dodge Charger da polícia encostado à berma enquanto o agente presta assistência às vítimas de um acidente rodoviário.

Inesperadamente, vindo do nada, surge um camião a toda a velocidade na sua direcção. As imagens são arrepiantes mas ninguém sofreu mazelas de maior.

O vídeo foi publicado no Twitter pela Polícia Estadual do Idaho e serve de alerta à falta de atenção com que muitos condutores andam na estrada.

