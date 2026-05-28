Polestar e universidade de Oxford analisam prazer da condução

Como será possível determinar o prazer da condução de forma científica através de sinais mensuráveis no cérebro e no corpo? É para responder a esse desafio que a Polestar e o SDG Impact Lab da Universidade de Oxford estão a trabalhar juntas.

À medida que os "eléctricos" invadem as estradas mundiais, os parâmetros tradicionais de desempenho estão a tornar-se cada vez menos relevantes.

Razão suficiente para as duas parceiras tentarem explorar uma definição mais moderna e significativa que permita reflectir as qualidades emocionais e experienciais da condução.

O estudo irá examinar as respostas fisiológicas, cognitivas e comportamentais enquanto os participantes conduzem um Polestar de alta potência.

Ao analisar a actividade cerebral, em conjunto com dados biométricos e comportamentais, a investigação pretende determinar se as sensações associadas ao prazer de condução podem ser observadas, analisadas e quantificadas.

Em conjunto, os parceiros estão a desafiar pressupostos de longa data, em que o prazer de condução depende do som do motor, investigando, em alternativa, de que forma a electrificação pode permitir novas abordagens ao desenvolvimento do desempenho.

O estudo pretende ainda identificar formas de influenciar a narrativa global em torno do comportamento do consumidor e da percepção da performance dos veículos eléctricos, como contribuição na transição para a electromobilidade.

Texto: P.R.S.

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