Poder total: Toyota Land Cruiser ''saca'' camião da areia

Para quem duvida das capacidades do Toyota Land Cruiser, um vídeo mostra como conseguiu tirar um camião com as rodas enterradas na areia.

O documento foi filmado há pouco menos de duas semanas em Kerala, Índia, quando o pesado carregado de telhas entrou numa estrada arenosa.

Coincidência ou não, naquele momento estava a passar o "todo o terreno", com o condutor a prontificar-se de imediato a resolver a situação.

Mais força, menos força, o SUV lá conseguiu rebocar o camião após duas ou três tentativas sem sucesso, e sempre com a polícia a controlar o socorro.

No final, o prémio bem merecido por este salvamento com dezenas de pessoas a fazerem um corredor de homenagem ao piloto.

