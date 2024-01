Poder eléctrico: novo Jeep Wagoneer S terá 600 cv de potência

Estilo, desempenho e sofisticação em movimento é a forma como a Jeep define o novo Wagoneer S 100% eléctrico.

O SUV dá o tiro de partida para a electrificação total da marca americana, com a passagem do 4xe para o novo 4x4, e chegar às zero emissões de dióxido de carbono definidas pelo plano Dare Forward 2030 da Stellantis.

A nova proposta chega no Outono aos Estados Unidos, como primeiro modelo totalmente electrificado da Jeep naquele país, para depois ser alargado a outros mercados.

Quanto a números, as informações são ainda muito escassas mas já se sabe que terá 600 cv de potência debitados pelos dois propulsores eléctricos para a tracção integral.

E se o peso do SUV deverá bater nas 2,5 toneladas, não deixa de ser impressionante os 3,5 segundos que demora a acelerar dos zero aos 100 km/hora.

Em termos estilísticos, e apenas com base na única fotografia divulgada do modelo, o Wagoneer S mantém-se fiel ao estilo definido pelos modelos da Jeep.

A grelha frontal desapareceu mas mantiveram-se as icónicas sete barras verticais, agora com retroiluminação LED com padrões tridimensionais.

Nos próximos meses deverão ser avançados mais informações técnicas sobre o novo topo de gama da Jeep, que deverá equipar diversos modos de condução virados para o off-road.

