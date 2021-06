Piloto italiano bate recorde com Ferrari F8 Tributo

Fabio Barone bateu no domingo o seu quarto recorde de velocidade conseguido nas estradas mais perigosas do planeta.

A mais recente proeza foi feita no domingo ao volante de um Ferrari F8 Tributo, ao escalar o monte San Biaggio, no sul de Itália, encimado pelo Cristo Redentor de Maratea.

O piloto romano, que é também o presidente do clube Passione Rossa há mais de 20 anos, demorou apenas 1m29s612 a galgar os mais de três quilómetros da subida repleta de curvas apertadas.



Equipado com um bloco V8 de 3.9 litros, o Ferrari F8 Tributo debita 721 cv e 770 Nm, para uma velocidade de ponta de 340 km/hora, e 2,9 segundos dos zero aos 100 km/hora.

