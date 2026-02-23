Piloto da Red Bull aterra em cima de comboio ''ajudado'' por dois Rimac Nevera

Nada como "usar" os mais de 4.000 cv eléctricos debitados por dois Rimac Nevera para treinar um piloto que iria estrear-se na aterragem da sua avioneta de competição no topo de um comboio de mercadorias em andamento.

A proeza foi concretizada em Janeiro por Dario Costa mas só este mês a Red Bull revelou os detalhes desta aventura passada na Turquia, que contou com os dois super eléctricos para treinar a aproximação à composição ferroviária.

O piloto italiano executou a manobra de aterragem e descolagem com o seu ?Zivko Edge 540 a uma velocidade de 87 km/hora, e numa "janela" de oportunidade de apenas 50 segundos para apanhar o comboio a circular a 120 km/hora.

Além dos carros, os engenheiros da Rimac Automobili também criaram um banco personalizado e adaptado às especificidades do desafio, e trabalham na optimização aerodinâmica da aeronave; o resultado final é fantástico!

