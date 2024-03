Peugeot 5008 já é eléctrico: sete lugares e 660 km de autonomia

A marca do leão levantou por fim o véu àquele que pretende ser uma das apostas mais firmes nos SUV de grande porte.

O Peugeot e-5008 para sete ocupantes assume-se como totalmente eléctrico para uma autonomia a bater nos 660 quilómetros.

A gama oferecerá apenas as versões Allure e GT, complementadas por três pacotes opcionais.

A somar às opções eléctricas estão variantes mild hybrid e híbrida plug in, com os primeiros exemplares a chegarem no Outono aos concessionários nacionais.

Na linha do 3008...

Como já acontecia na geração anterior, o Peugeot 5008 segue os passo do "irmão" 3008 mas sem o perfil coupé que define aquele SUV mais compacto.

O "sete lugares" cresceu 15 cm para os 4,79 metros de comprimento, sendo também 5 cm mais largo (1,89 metros) e alto (1,69 metros) do que o antecessor.

Já os 2,90 metros de distância entre eixos asseguram um amplo espaço a bordo para sete pessoas.

Em termos visuais, a dianteira deste 5008 é idêntica ao 3008, com a grelha rodeada por "garras" luminosas e com os faróis delgados sobre o pára-choques.

A carroçaria evidencia vincos mais marcados nas laterais mas é atrás que estão as principais diferenças, a começar por um difusor muito mais definido.

O tejadilho é muito menos inclinado para maximizar a habitabilidade enquanto os farolins são adornados por três faixas oblíquas unidas por uma barra preta.

A compor o conjunto estão jantes aerodinâmicas em liga leve, que podem ser de 19 ou 20 polegadas.

... com espaço maximizado

Um dos trunfos deste Peugeot 5008 está, de forma inegável, no espaço e no ambiente tecnológico que oferece a bordo.

A atmosfera está mais moderna e acolhedora do que nunca, com materiais e acabamentos de qualidade.

Concebido para sete ocupantes, a configuração dos assentos foi modificada, com a segunda fila rebatível a estar dividida em partes desiguais.

A terceira fila assume dois bancos clássicos, com a desvantagem de já não poderem ser retirados.

A bagageira oferece 259 litros de capacidade, que sobe para 748 com a terceira fila rebaixada, e 1.815 litros com o rebatimento da linha do meio.

O posto de condução adopta a mesma fisionomia do 3008, com o painel curvo de 53 cm a combinar a instrumentação e o multimédia.

O infoentretenimento integra o ChatGPT alinhado com o comando vocal mas, nos níveis inferiores, os dois ecrãs de dez polegadas mantêm-se separados.

E, a compor a segurança activa e apoio ao condutor, estão mais de 40 sistemas que permitem a condução semi-autónoma.

O sistema Drive Assist Plus 2.0 usa todos os sensores do veículo e os dados da navegação conectada para uma condução mais efectiva e confortável.

Três "eléctricos" na gama…

Graças à plataforma modular STLA Medium do grupo Stellantis, o 5008 será proposto com motorizações eléctricas, micro-híbridas e híbridas plug-in.

O foco principal incide, sem surpresa, nas três opções totalmente eléctricas com motores síncronos de ímanes permanentes.

A entrada na gama faz-se com a versão base com um propulsor de 157 kW (213 cv) e 345 Nm, suportado por uma bateria de 73 kWh.

Segue-se a variante Long Range de 170 kW (231 cv) e os mesmos 345 Nm, equipada com a bateria de 98 kWh para uma autonomia até 660 quilómetros.

A versão Dual Motor, com os dois propulsores a darem tracção às quatro rodas, oferece 237 kW (322 cv) mas não é dada a autonomia da bateria de 98 kWh.

Qualquer uma das baterias é recarregável em corrente contínua a 160 kW ou a 22 kW em corrente alternada.

… com opções híbridas

Para quem está ainda reticente em aderir às motorizações 100% eléctricas, a Peugeot propõe opções mild hybrid e híbrida plug-in para o SUV

O Peugeot 5008 Hybrid 136 e-DCS6 combina o conhecido bloco turbo PureTech de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm.

A ele está associado uma caixa automática de seis relações com dupla embraiagem que integra um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 50 Nm.

Graças à bateria de 0,89 kWh, recarregável durante a condução, esta tecnologia oferece potência e binário suplementares a baixas rotações.

Na idade, pode trabalhar até 50% do tempo de condução em modo totalmente eléctrico, com o consumo combinado a cifrar-se nos 5,8 litros/100 km.

Quanto ao 5008 Plug-In Hybrid 195, associa um propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) ao bloco turbo PureTech de 1.6 litros com 150 cv.

A potência máxima combinada é de 195 cv, passados ao eixo dianteiro através de uma caixa automática e-DCS7 de sete velocidades.

A bateria de 17,9 kWh assegura uma autonomia superior a 80 quilómetros "eléctricos", complementada por um reservatório para 60 litros de gasolina.

Ainda sem preços definidos para qualquer uma das motorizações e níveis de equipamento, os Peugeot 5008 e e-5008 chegam no Outono ao nosso país.

