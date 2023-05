Peugeot 408 Plug-In Hybrid 180 já chegou; saiba quanto custa

A marca do leão reforça a oferta do Peugeot 408 com a variante Plug-In Hybrid 180.

Com a chegada da nova motorização, a gama passa a contar com duas versões híbridas plug-in com 180 e 225 cv, além de uma versão a gasolina de 130 cv.

Às três propostas está acoplada uma caixa automática EAT8 de oito relações, velocidades.

Seguir-se-á uma versão totalmente eléctrica, com chegada prevista ao mercado no próximo ano.

Espaçoso e tecnológico

Realçada pela silhueta fastback, esta versão complementa o sistema motriz de 225 cv que venceu a categoria Híbrido Plug-in do Ano na última edição do Carro do Ano no nosso país.

Construído sobre a plataforma EMP2, os 2,79 metros de distância entre eixos assegura um espaço generoso para quem viaja nos bancos traseiros.

Um dos seus pontos fortes está no i-Cockpit, destacado por um volante compacto concebido para oferecer agilidade e precisão de movimentos.

O sistema de infoentretenimento i-Connect que equipa o ecrã táctil multimédia de dez polegadas é ergonómico quanto baste para mais fácil acesso aos menus.

Já o painel de instrumentos digital, com diversos modos de visualização e com tecnologia 3D na variante GT, pode ser totalmente personalizado.

Os atalhos i-Toggle, dispostos logo abaixo do ecrã central, facilita configurações de climatização, contactos telefónicos, estações de rádio ou aplicações.

Velocidade de cruzeiro adaptativa com função stop & go, travagem automática de emergência com detecção de peões e ciclistas, e manutenção de faixa são algumas das valências dos sistemas auxiliares de condução.

O pacote Drive Assist 2.0 de condução semi-autónoma, que estará disponível mais tarde, é reforçado com a mudança de faixa semi-automática e a recomendação antecipada de velocidade.

Consumos de 1,0 l/100 km

A alimentar o Peugeot 408 Plug-In Hybrid 180 está um motor 1.6 PureTech de 150 cv e 250 Nm.

A ele está aliado um motor eléctrico de 81 kW (110 cv) e 320 Nm, acoplado à caixa automática e-EAT8 de oito velocidades.

A potência e binário combinados, de 180 cv e 360 Nm, permitem acelerações em 8,4 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A velocidade máxima atinge os 225 km/hora, sendo tabelada nos 135 km/hora em modo totalmente eléctrico.

O consumo combinado ronda 1,0 litros por cada 100 quilómetros, com as emissões de dióxido de carbono a serem de 24 g/km.

A bateria de 12,4 kWh assegura uma autonomia até 64 quilómetros, sendo recarregável em 1h40 em corrente alternada a 7,4 kW.

Motorização Potência / Binário Equipamento Preço 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm Allure 35.800 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm Allure 45.150 euros 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm Allure Pack 37.450 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm Allure Pack 46.400 euros Hybrid Plug-in 225 e-EAT8 225 cv / 360 Nm Allure Pack 47.900 euros 1.2 PureTech 130 EAT8 130 cv / 230 Nm GT 40.250 euros Hybrid Plug-in 180 e-EAT8 180 cv / 360 Nm GT 49.200 euros Hybrid Plug-in 225 e-EAT8 225 cv / 360 Nm GT 50.700 euros

