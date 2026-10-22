O Torcal ainda nem há um mês foi estreado e já a Bentley avança com um exclusivo First Edition recheado de detalhes de estilo e dum nível de equipamentos de série que a insígnia britânica considera excepcional.

A versão de lançamento deriva do Torcal S, a variante mais potente do SUV 100% eléctrico, com os dois motores a debitarem uns poderosos 653 kW (888 cv) e 1.350 Nm.

Os 260 km/hora de velocidade de ponta são apenas um "pormaior", destacando-se antes a bateria de 113 kWh brutos, recarregável a 400 kW, para uma autonomia combinada até 600 quilómetros.

Exterior marcante

Aquele desempenho formidável é completado por uma estética exterior marcante à conta do pacote Carbon Fibre Styling Specification.

Daquele pacote de personalização fazem parte aletas do pára-choques frontal, capas dos retrovisores, saias laterais e difusor em fibra de carbono para uma presença na estrada ainda mais marcante.

Somam-se ainda as jantes exclusivas First Edition de 22 polegadas e as pinças de travão Graphene Grey da Mulliner, com o emblema a confirmar a exclusividade desta versão.

Luxo total a bordo

A bordo são os estofos personalizados dos bancos, com chevrons contrastantes e soleiras iluminadas, a criarem um habitáculo com uma personalidade muito própria.

As portas dianteiras e traseiras com abertura elétrica, o tecto panorâmico Frosted Diamond e o sistema de áudio Naim for Bentley são alguns dos recursos de conforto que o SUV comporta de origem.

Sem preços definidos para o nosso país, este First Edition deverá superar os 230 mil euros pedidos no Reino Unido pelo topo de gama Bentley Torcal S.

Texto: P.R.S.

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