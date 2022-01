É mais um daqueles acidentes surrealistas que causa surpresa pela sorte de não ter causado vítimas.





Um condutor em excesso de velocidade numa rua de Chongqing, no centro da China, perdeu o controlo do carro.

No despiste, bate num sinal de trânsito e voa por cima de três carros para depois "estacionar" na perfeição no único lugar vago do parque de estacionamento.

O condutor saiu ileso do aparatoso acidente, que foi gravado por uma câmara de segurança no domingo à noite.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?