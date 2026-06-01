Pequeno por fora, grande por dentro: todos os preços do Kia EV2

A apresentação internacional do Kia EV2 aconteceu no final de Março em Lisboa mas só agora são avançados os preços definitivos de toda a gama distribuída pelos acabamentos Urban, Dynamic e Drive com duas opções de bateria

Sem deixar de assumir os argumentos tecnológicos dos seus "irmãos" mais velhos, o compacto urbano ataca o segmento B-SUV com um motor de 108 kW (147 cv) e 250 Nm a dar tracção ao eixo dianteiro

A alimentá-lo está uma bateria LFP de 42,2 kWh para uns máximos 315 quilómetros eléctricos, subindo aos 453 quilómetros com o "alimentador" NMC de 61 kWh mas com o motor a baixar a potência para 100 kW (136 cv)

Ambas recarregam de dez a 80% em menos de 30 minutos a uma potência superior a 100 kW DC, sendo novidade este ser o primeiro modelo da Kia passível de ser carregado a 22 kW AC como opção, embora de série se mantenha nos 11 kW AC.

Quatro ou cinco lugares?

Cúbico quanto baste para aproveitar ao máximo o espaço a bordo, o Kia EV2 inspira-se nos modelos maiores da insígnia sul-coreana, sublinhado por uma linha de ombros pronunciada e arcos de rodas robustos que enfatizam a sua resistência estrutural.

A característica mais marcante está mesmo nas dimensões compactas de que os seus 4,06 metros de comprimento evoluem segundo a filosofia estética Opostos Unidos, com a grelha fechada Tiger Face a ser emoldurada pelas ópticas verticais em LED.

Com 2,57 metros a separar os eixos, assume um novo sistema de bancos deslizantes e rebatíveis no acabamento Urban para dar mais espaço às pernas para quem viaja atrás; com os assentos adiantados, a bagageira aumenta para mais de 400 litros.

Já a configuração convencional de cinco lugares fixos nos acabamentos superiores equilibra o espaço decente para os ocupantes do banco traseiro, com o porta-bagagens a oferecer 362 litros de capacidade.

Conectividade total

O EV2 inclui ainda o mais recente cockpit de navegação automóvel conectada (ccNC) herdado da restante gama: nesta versão Lite, mantém três ecrãs a juntar a instrumentação, infoentretenimento e climatização num visor de 30 polegadas.

E depois é o conjunto abrangente de sistemas avançados e recursos de conectividade que equipa o SUV, normalmente presentes em modelos de segmentos superiores.

Entre eles contam-se a condução semi-autónoma de nível 2 em auto-estrada, assistente de prevenção de colisão frontal, controlo "inteligente" da velocidade de cruzeiro, sem esquecer as mais recentes tecnologias de apoio ao estacionamento.

Versão Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Particulares Preço 'Chave na Mão' Empresas Urban 108 kW (147 cv) / 250 Nm LFP 42,2 kWh Até 312 km Desde 32.250 euros 28.490 euros Dynamic 108 kW (147 cv) / 250 Nm LFP 42,2 kWh Até 315 km Desde 34.000 euros 29.990 euros Drive 108 kW (147 cv) / 250 Nm LFP 42,2 kWh Até 315 km Desde 35.500 euros 31.990 euros Drive 100 kW (136 cv) / 250 Nm NMC 61 kWh Até 453 km Desde 38.000 euros 34.490 euros

Texto: P.R.S.

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