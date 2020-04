Paul Walker recordado pela filha em vídeo íntimo

Já passaram quase sete anos desde o desaparecimento de Paul Walker num trágico acidente automóvel, semanas antes das últimas filmagens de ‘Velocidade Furiosa 5’.

Na última terça-feira, Meadow Walker publicou no Instagram um pequeno vídeo comovente para honrar a memória do malogrado actor.

"Nunca pensei em partilhar estas imagens mas fiz o que me parecia correcto", justificou a jovem, que perdeu o pai poucas semanas depois de ter celebrado 15 anos.

No filme, Meadow Walker entra de rompante no quarto do progenitor para surpreendê-lo no dia em que ele cumpriu mais um aniversário.

Em apenas 24 horas, o vídeo teve 1,350 milhões de visualizações e milhares de "gostos" dos mais de 2,1 milhões de se seguidores que a jovem tem naquela rede social.