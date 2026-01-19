Patrão da Rimac fez do Bugatti Tourbillon um ''corta-neves''

Nada como fazer um hiper desportivo um delirante "corta-neves": a proeza foi levada a cabo por Mate Rimac há uma semana mas, contra o que seria de esperar, fê-lo ao volante dum Bugatti Tourbillon e não no Rimac Nevera.

Os menos distraídos não ficarão surpreendidos, concretizada que foi a compra Bugatti pela Rimac Automobili em 2021 para agora entrar numa profunda transformação liderada pelo empresário croata.

Mais activo do que nunca nas redes sociais, é o próprio a supervisionar pessoalmente o desenvolvimento do Tourbillon que sucede ao Chiron, e com "direito" a "brincar" com ele na neve como se fosse uma criança

Relembre-se que sob o capô do bólide está um V16 atmosférico de 8.3 litros de 1.000 cv e 900 Nm projectado pela Cosworth, para depois chegar a uma potência combinada de 1.800 cv auxiliado por três motores eléctricos.

Os primeiros exemplares da produção limitada a 250 exemplares começam a serem entregues este ano, com o preço a arrancar nuns delirantes 3,8 milhões de euros antes de impostos.

