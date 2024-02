Pagani Huayra R Evo: um Codalunga mais brutal para os 'track days'

Há um novo Pagani para deslumbrar os adeptos de verdadeiras obras de arte sobre rodas.

Baptizado como Huayra R Evo, esta derivação do hiper carro original foi concebido para o programa Arte in Pista do fabricante italiano.

Infelizmente, este feroz animal destina-se apenas aos condutores mais radicais (mas também mais experimentados) para gozá-lo em circuito nos track days.

Bruto, muito bruto

A ficha técnica que acompanha o bólide é estonteante ou não tivesse a AMG optimizado o bloco V12 atmosférico de 6.0 litros para debitar 900 cv e 770 Nm.

O ganho de potência foi conseguido com um sistema de escape retrabalhado, a que se juntam uma série de afinações, principalmente no colector de admissão.

A caixa sequencial de seis relações projectada em parceria com a HWA proporciona a máxima precisão na troca das marchas com tempos muito curtos.

O resultado é um desempenho máximo em pista até à linha vermelha das 9.200 rotações por minuto.

E, para que nada escape ao piloto em termos de emoções, basta-lhe baixar o tecto, uma façanha da construtora sem comprometer a rigidez do hiper carro.

Aerodinâmica afinada

Como no Huayra R, a popa alongada do Huayra R Evo foi concebida para melhorar a estabilidade e a aerodinâmica.

Só que, neste Codalunga, como foi baptizada pela Pagani, é ainda mais comprida do que a do antecessor.

À frente, o "nariz" também é mais alongado, à conta de um divisor mais pronunciado.

Numa preocupação constante pelo aumento do desempenho, sofreu ainda um emagrecimento com o uso maciço de fibra de carbono no chassis e na carroçaria.

Concebido apenas para circuito, o Huayra R Evo "calça" pneus Pirelli P Zero de 19 polegadas à frente e de 20 polegadas atrás.

O sistema de travagem Brembo também foi melhorado com discos carbono-cerâmicos.

Da mesma forma, as suspensões de braços duplos sobrepostos em alumínio forjado estão associadas a amortecedores activos.

Faltam saber os números de aceleração desta "besta" sobre rodas: 350 km/hora de velocidade de ponta, e menos de três segundos para bater nos 100 km/hora.

A Pagani não avançou quantos Huayra R Evo serão fabricados e muito menos o preço de cada exemplar.

