Pagani Huayra Codalunga: 7 milhões de euros a acelerarem em Goodwood

O Festival de Velocidade de Goodwood está habituado a receber super desportivos de excepção desde que o evento foi criado em 1993.

A edição deste ano não foi excepção, com autênticas "bombas" a desfilarem rampa acima em plena aceleração.

Um dos modelos que mais se destacaram foi, sem dúvida, o novo Pagani Huayra Codalunga, um "brinquedo" de mais de 7 milhões de euros… com a série especial de cinco exemplares a esgotar de imediato.

Feito a pedido

O projecto para este Codalunga começou quando dois dos clientes da insígnia italiana perguntaram a Horacio Pagani se seria possível terem versões com traseira longa do Huayra convencional.

Criado pela divisão Grandi Complicazioni, o coupé foi reformulado numa homenagem distinta e ultra-exclusiva aos históricos carros de corrida da década de 1960.

Além do formato da traseira, os técnicos deste Pagani muito especial cuidaram de todos os detalhes para combinarem com as criações daquela década.

A inspiração foram buscá-la à aeronáutica, ao apoiarem-se nas linhas fluidas dos aviões para uma aerodinâmica mais eficiente.

Até a cor da carroçaria foi seleccionada segundo aquela tendência, assim como os acabamentos em alumínio do habitáculo.

Os bancos forrados em pele nubuck e os elementos interiores em fibra de carbono e alumínio maquinado reflectem da melhor forma o espírito da década de 60.

E, embora tenha crescido em comprimento, este Huayra Codalunga mantém a leveza de um super desportivo de excepção, ao pesar apenas 1.280 quilos.

Para atingir esse valor foi essencial o uso intensivo de materiais compósitos evoluídos, conseguindo reduzir em 70 quilos o peso total face ao Huayra Coupé.

Pura potência

O poder na estrada deste desportivo alucinante está bem presente no bloco V12 biturbo de 6.0 litros desenvolvido pela AMG.

São 840 cv de potência e um binário de 1.100 Nm, passados às rodas traseiras através de uma transmissão sequencial de sete relações.

Não foram avançados números de desempenho para o Huayra Codalunga mas muito rápido é ele, como foi possível perceber no evento britânico.

A variante coupé, por exemplo, cumpre os zero aos 100 km/hora pouco acima dos três segundos, com a velocidade máxima a poder chegar aos 360 km/hora.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?