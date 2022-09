Pagani C10 vai ter caixa manual; saiba os pormenores antes da estreia oficial

Está tudo a postos para a estreia oficial do Pagani C10 na próxima segunda-feira mas a marca já lançou nas redes sociais uma série de imagens como aperitivo.

Como explica Horacio Pagani, trata-se de uma "obra de alquimia", fruto de uma "busca incansável pela beleza, moldada com tecnologias de ponta".

Primeira conclusão a retirar? O super desportivo vai ter uma caixa manual com uma grelha em ‘H’, embora também possa ser equipado com uma automática.

Pouco mais é dado a ver para manter a curiosidade mas sempre se podem apreciar elementos inspirados nos anteriores Zonda e Huayra da Pagani.

Os faróis LED duplos brilham sobre os guarda-lamas enquanto atrás destacam-se os quatro farolins LED se destacam sobre os escapes quádruplos ao centro.

As jantes em liga leve têm acabamentos em dourado, com as pinças de travão a destacarem-se face ao conjunto em fibra de carbono.

O interior é marcado pelos bancos em pele numa combinação de tons em vermelho e branco, e pelo punho da manete da caixa de velocidades.

Tudo aponta para que o Pagani C10 albergue um bloco V12 biturbo de 6.0 litros da AMG, com a potência máxima a bater nos 900 cv e o binário nos 1.000 Nm.

