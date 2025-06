Opel Mokka estreia linha GSE em modo rali

O Opel Mokka eléctrico dá o tiro de partida para a nova linha desportiva GSE da marca do relâmpago: na sua base está o recente Mokka GSE Rally que se apresentou em Eindhoven há pouco menos de um mês no ELE Rally realizado na Holanda.

Camuflado a preceito antes da estreia oficial, deverá comportar o mesmo motor de 207 kW (281 cv) e 345 Nm que equipa não apenas o "irmão" de competição mas também os novos Abarth 600e, Alfa Romeo Junior Veloce Elettrica, Peugeot E-208 GTI e Lancia Ypsilon HF.

Sendo construído sobre a mesma plataforma daqueles modelos, será quase certo que o crossover irá equipar uma bateria de 54 kWh recarregável a 100 kW DC, para uma autonomia em redor dos 350 quilómetros.

A Opel assegura ainda a partilha de vários componentes com o Mokka GSE Rally, assim como as respectivas calibrações do chassis que estão a ser testadas nos ensaios dinâmicos do carro.

Certo é que o amarelo que pinta o Opel Manta GSE ElektroMOD será a cor de assinatura da linha GSE, como se percebe nas pinças de travão, contrastado pelo capô a preto e com a postura desportiva a ser realçada por detalhes próprios inspirados no mundo dos ralis.

Um modelo de pré-produção deverá ser exibido em Setembro no salão automóvel de Munique, para lançar oficialmente a nova linha GSE, mas até lá serão reveladas as primeiras imagens oficiais do Opel Mokka sob aquela sigla.

