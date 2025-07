Opel Frontera vai mais longe: Extended Range chega aos 410 km

Depois da primeira investida com a bateria de 44 kWh para uma autonomia combinada a bater nos 305 quilómetros, a linha Electric do Opel Frontera foi actualizada para alargar a distância mais 100 quilómetros.

Embora com o mesmo propulsor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm do "irmão", a versão Extended Range ganha a bateria de 54 kWh brutos, mantendo-se o recarregamento de 20 a 80% em redor dos 30 minutos num posto rápido a 100 kW DC.

A esta proposta somam-se os vários serviços Electric All In, como a EasyWallbox, o pacote Opel Connect Plus com funcionalidades e-routes e oito anos de assistência em viagem, sem esquecer a garantia da bateria.

A gama Frontera passa a contar com duas variantes micro híbridas e duas 100% eléctricas distribuídas pelos acabamentos Edition e GS, estando já abertas as encomendas para qualquer uma delas.

Versão Preço Hybrid 110 cv Edition desde 21.490 euros Hybrid 110 cv GS desde 24.990 euros Hybrid 145 cv Edition desde 22.990 euros Hybrid 145 cv GS desde 26.490 euros Electric 44 kWh Edition desde 26.490 euros Electric 44 kWh GS desde 29.990 euros Electric 54 kWh Edition desde 28.490 euros Electric 54 kWh GS desde 31.990 euros

