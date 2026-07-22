Ode ao V12: Aston Martin Vanquish celebra 25 anos com edição especial

Quase parece que foi ontem que chegou à estrada mas o bruto Aston Martin Vanquish está já a celebrar as bodas de prata em toda a glória automóvel.

Estreado em 2021 no salão automóvel de Genebra como coupé e volante, o super desportivo ganha agora uma merecida 25th Anniversary Edition para celebrar a data.

E são muitos os pormenores a fazerem crescer água na boca nesta série limitada a 25 exemplares para cada um dos formatos, apenas acessível a um grupo de afortunados.

Recordar o passado

Desenvolvido pela divisão Q by Aston Martin, os detalhes exclusivos do Vanquish 25 começam logo no logótipo com aquele número distribuído por vários pontos da "chapa" pintada num restrito Q Skye Silver com detalhes metálicos nas laterais.

Depois são os elementos de estilo únicos a recordarem os principais atributos de cada uma das três geração do Vanquish, com essas referências históricas a serem combinadas com materiais modernos e novas técnicas de acabamento artesanal.

A rematar o conjunto em ambas as variantes estão jantes raiadas de 21 polegadas forjadas em liga leve, com um discreto motivo em forma de V, e as ponteiras de escape com acabamento Q Comission.

Interior de luxo

O interior do Vanquish 25, que pode ser configurado apenas com dois lugares ou num personalizado 2+2, comporta revestimentos distintos, decorações gravadas a laser e logótipos 25 bordados nos encostos de cabeça dos bancos.

Onyx Black, Oxford Tan e Phantom Grey são as três combinações de cor propostas, levemente contrastadas pelo vermelho do botão de ignição numa consola central onde não faltam comandos giratórios para regular a climatização e o volume do rádio.

O que não muda são os delirantes 835 cv e 1.000 Nm debitados pelo V12 biturbo de 5.2 litros às rodas traseiras através duma caixa automática de oito relações, os zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos, e os 345 km/hora de velocidade de ponta.

O Aston Martin Vanquish 25 tem estreia marcada ao público no Monterey Car Week, que acontece na californiana Pebble Beach de 10 a 16 de Agosto, com as primeiras entregas a acontecerem no Outono por um preço milionário que não foi divulgado.

Texto: P.R.S.

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