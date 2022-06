Oceanic Lounge da Mercedes em Lisboa promove protecção dos mares

Três novidades marcaram a abertura do novo Oceanic Lounge que a Mercedes-Benz inaugurou esta terça-feira nas Docas de Santo Amaro, em Lisboa, na véspera do Dia Mundial dos Oceanos.

Já no próximo ano, a insígnia germânica irá lançar um SUV de luxo 100% electrificado sob a chancela Mercedes-Maybach.

A Mercedes-AMG irá redefinir o mundo do alto desempenho ao tornar-se totalmente eléctrica e, em 2024, chega ao mercado o novo Classe G alimentado a electrões.

Até 2026, serão investidos mais de 60 mil milhões de euros na produção de automóveis elétricos, com as fábricas em Pequim, Bremen, Kecskemét, Rastatt, Sindelfingen e Tuscaloosa a liderar o processo.

Nessas instalações fabris são actualmente produzidos seis modelos 100% elétricos, número que subirá para oito ainda este ano, e todos equipados com baterias da rede mundial da Mercedes.

Entretanto, duas das principais centrais da marca, em Estugarda-Untertürkheim e em Berlim-Marienfelde, já estão a acelerar a sua transformação para um futuro livre de emissões poluentes.

Recorde-se que a Mercedes-Benz apontou 2039 para a conclusão da sua estratégia de neutralidade carbónica, após um profundo processo de transição para a mobilidade eléctrica.

Mudar comportamentos

É sob esta estratégia de total electrificação da marca alemã que surge o novo Oceanic Lounge na capital portuguesa, bem junto ao rio Tejo, depois da inauguração do Mercedes-EQ Lounge há um ano na Nazaré.

Holger Marquardt, director executivo da Mercedes-Benz Portugal, apresentou ontem o espaço, onde se irá privilegiar o debate de ideias e experiências ligadas à proteção e preservação dos oceanos.

O objetivo passa por criar uma consciência global da importância da mudança dos comportamentos na proteção dos mares e, sobretudo, dos ecossistemas marinhos.

"Esta abertura é muito importante para a Mercedes-Benz, para mostrar às pessoas, e particularmente às crianças, a importância que o mar tem nas nossas vidas", explicou o director executivo da marca em Portugal.

"Definitivamente, queremos estar ligados na construção de um planeta melhor e mais sustentável".

O Oceanic Lounge irá colaborar com vários parceiros e entidades, com particular destaque para o Oceanário de Lisboa, em ações de formação ambiental, recolhas de lixo no mar e nas praias, e estudos de fauna marinha.

A marca também dará a conhecer meios de proteção dos golfinhos que visitam o Tejo e formas de conviver com estes animais marinhos.

Nesse sentido, o espaço irá contar com uma equipa de biólogos e zoólogos para o desenvolvimento de projectos científicos e didácticos, e com meios que permitam a sua prática na água.

Espaço aberto a todos

O Mercedes-Benz Oceanic Lounge, divido por dois pisos, tem uma equipa de skippers que irá comandar uma frota de quatro veleiros e de dois semi-rígidos para as saídas para o mar.

A Escola de Vela e a Escola de Navegação vão igualmente estar abertas ao público, dotando os alunos de técnicas e conhecimentos que lhes permitam navegar, conhecer e investigar a nossa costa.

O novo espaço vem juntar-se ao Mercedes-EQ Lounge, na Nazaré, inaugurado em 2021, sendo a sua associação óbvia pela ligação de ambos ao mar, em vertentes diferentes mas complementares.

Os surfistas das ondas grandes do "canhão" da Nazaré poderão ter um papel relevante no Oceanic Lounge, de maneira a permitir que a educação ambiental chegue a um público mais vasto e diversificado.

Também a equipa e os meios do Oceanic Lounge poderão colaborar em acções do Mercedes-EQ Lounge, num carácter ambiental e de protecção dos oceanos.

De assinalar é a parceria com a Skeleton Sea, uma entidade que cria obras de arte sustentável a partir do lixo retirado do mar.

De fora ficou o valor do investimento feito no Oceanic Lounge, com o director executivo da Mercedes-Benz Portugal a preferir realçar a importância do projeto para a mudança de comportamentos.

