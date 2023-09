Obsessão pura: Cupra DarkRebel explicado ao pormenor

Não é fácil ficar indiferente ao Cupra DarkRebel, uma shooting brake de dois lugares saída do mundo virtual para o real, estreada no salão de Munique.

O impacto visual está mais do que assegurado, como explicam os directores geral e de design da marca, naquela que é uma das suas maiores obsessões.

"Digo sempre que as pessoas fazem a marca, e nós provamos isso mais do que nunca com este modelo", explica Wayne Griffiths, CEO da Cupra.

Recorde-se que o protótipo foi criado em colaboração com a Tribo CUPRA, com mais de 270 mil configurações virtuais que ajudaram a moldar a versão física.

O resultado foi um showcar emocionalmente estimulante, em que se sente toda a força das suas linhas dinâmicas.

"Os ombros mais largos e o super difusor desenhado de forma paramétrica são, sem dúvida, uma visão forte e poderosa", explica o director de design Jorge Diez.

