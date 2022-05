'Obi-Wan Kenobi': Volkswagen ID.Buzz é estrela na nova série 'Star Wars'

A Volkswagen ID.Buzz é a nova parceira de Obi-Wan Kenobi, a mais recente saga Stars Wars que irá estrear sexta-feira na plataforma de streaming Disney+.

A campanha arranca com um anúncio personalizado, produzido em colaboração com a Lucasfilm e a Industrial Light & Magic, com o ID. Buzz e alguns personagens familiares de Star Wars.

Ewan McGregor, que também protagoniza a "curta-metragem", foi igualmente designado como embaixador da Volkswagen.

A parceria estende-se ainda a uma empolgante colaboração de design, com os estilistas da insígnia alemã e da Lucasfilm a criarem duas Star Wars Edition da nova "pão de forma" eléctrica.

Ambos os exemplares especiais serão revelados na Star Wars Celebration, que irá decorrer em Anaheim, Califórnia, a partir de amanhã até domingo.

