Obcecado pelo conforto: E.T. leva novo Citroën ë-C4 para casa

Nada como fazer do renovado ë-C4 da Citroën um objecto intergaláctico com uma história quase ao jeito de E.T. – O Extraterrestre, filme que marcou milhões de jovens e adultos na década de 1980.

Chama-se The Alien a curta metragem alienígena dirigida por Gary Freedman sobre a inesperada e improvável amizade entre uma mulher e um alienígena, tendo como pano de fundo o crossover eléctrico.

A protagonista humana faz de tudo para ajudar o novo amigo a reencontrar-se com a sua nave espacial, num ambiente marcado por perseguições emocionantes que até envolvem helicópteros militares e carros da polícia.

Justamente quando a história tem tudo para um final feliz, o ser das estrelas revela uma verdadeira obsessão pelo Citroën ë-C4, optando antes pelo conforto a bordo em vez de prosseguir com a sua viagem intergaláctica.

A campanha que irá invadir as televisões europeias é construída em redor dum ecossistema digital, tendo o E.T. Mike em interacção nos concessionários da marca sem esquecer as suas loucas aventuras nas redes sociais.

