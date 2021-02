O que pode correr mal? Lamborghini Aventador sobre lagartas acelera na neve!

Há youtubers que são capazes das ideias mais geniais mas também das mais idiotas.

The Stradman estará no meio-termo, depois de ter publicado no Youtube as capacidade de um Lamborghini Aventador a acelerar na neve.

Para tornar as coisas mais difíceis, tiram-se as rodas ao super desportivo e, no seu lugar, instala-se um jogo de lagartas.

Resulta então um Aventador com uma alta distância ao solo para galgar um terreno nevado a perder de vista. O que poderá correr mal, então?

Bem, apesar dos 750 cv debitados pelo V12, o super desportivo não se desenvencilha muito bem na neve; aliás, precisou mesmo de ser rebocado duas vezes!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?