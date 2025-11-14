O número da ''besta'': 666 cv para o Bentley Continental GT Supersports

Quem julgava que o Bentley Continental GT de quarta geração iria manter-se como um "vulgar" super híbrido de ligar à ficha eléctrica não deixará de ficar emocionado com a brutalidade que o especial Supersports irá exibir na estrada.

Mais exclusivo do que nunca, o coupé celebra o centenário do primeiro Super Sports de sempre da insígnia britânica, ou não tivesse ele sido o primeiro a ultrapassar a marca dos 160 km/hora.

Pois esta proposta abandona o motor eléctrico e a tracção total na versão mais radical de todos os tempos, para equipar em exclusivo um vitaminado V8 biturbo de 4.0 litros com 666 cv e 800 Nm.

A passar todo este poder às rodas traseiras direccionais está a conhecida transmissão automática de dupla embraiagem de oito relações da ZF, associada a um diferencial autoblocante controlado por via electrónica.

Face ao Continental GT Speed híbrido plug-in de 782 cv, este Supersports é cinco décimas de segundo mais lento a acelerar dos zero aos 100 km/hora (3,7 segundos) baixando a velocidade máxima de 335 para 310 km/hora.

Todavia, as afinações mecânicas nele imprimidas fazem do novo coupé uma "máquina" ainda mais dinâmica, a que não é alheia a redução do peso para menos de 2.000 quilos devido à ausência do motor eléctrico e da bateria.

Agressivo como se quer

No que à estética diz respeito, este Continental GT Supersports ostenta uma carroçaria com um design radical que permite criar uma força descendente superior em 300 quilos à do Continental GT Speed.

A redução de peso do desportivo passa ainda pelas jantes em liga leve forjada de 22 polegadas, criadas em parceria com a Manthey Racing, um sistema de escape em titânio da Akrapovic e até mesmo um tecto em fibra de carbono.

A travagem é assegurada por discos de travão carbono-cerâmicos com 440 mm de diâmetro no eixo dianteiro, e com 410 mm no traseiro, respectivamente combinados com pinças de dez e quatro pistões.

A fibra de carbono está igualmente omnipresente a bordo, com a originalidade dos quatro bancos existentes nos restantes Continental GT resumirem-se agora a dois, como é comum na linha Supersports.

A Bentley produzirá apenas 500 unidades do Continental GT Supersports devidamente numeradas, com as reservas a abrirem em Março por um valor ainda desconhecido; as primeiras entregas acontecem em 2027.

