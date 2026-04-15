O novo rouxinol da Rolls-Royce: Project Nightingale estreia Coachbuild Collection

Chama-se Project Nightingale o primeiro exemplo de luxo extremo que a Rolls-Royce vai imprimir a uma nova geração de modelos "feitos à medida" segundo o programa Coachbuild Collection.

A novidade face a modelos como o Drop Tail ou o Boat Tail está na abordagem mais formal à construção de carroçarias personalizadas, em que cada modelo é projectado, desenvolvido e produzido a nível interno sem intenção de ser replicado.

A exclusividade está mais do que assegurada ou não fosse o acesso ao programa de personalização feito apenas por convite através da rede Private Office da construtora britânica para uma clientela milionária já familiarizada com aquele universo.

Afinal, o acesso ao programa Coachbuild Collection será limitado a 100 candidatos seleccionados a dedo, para depois as entregas dos primeiros exemplares começarem em 2028.

Personalização total…

Como primeiro capítulo da Coachbuild Collection, o Project Nightingale apresenta-se como uma obra autónoma nos campos técnico e estilístico, com uma carroçaria personalizada até ao mais ínfimo pormenor.

A produção em série é substituída pela individualidade, como está patente naquele exemplar, ao integrar soluções, formas e materiais que nunca mais serão reproduzidos pelos artesãos de Goodwood.

Face aos Rolls-Royce "convencionais", diferencia-se pela delgada assinatura luminosa vertical a emoldurar a grelha, enquanto o pára-choques muito discreto está alinhado com os guarda-lamas dianteiros com uma borda frontal geométrica.

Na base desta solução estilística estão os protótipos 16X e 17EX revelados na década de 20 do século passado, com as duas corcovas em linha com os encostos de cabeça a definirem a linha aerodinâmica deste roadster com 5,76 metros de comprimento.

As jantes de 24 polegadas em liga leve fazem o seu papel para minimizar a percepção de quão enorme é este descapotável, com a longa traseira a "imitar" o convés dum pequeno iate.

… com luxo extremo a bordo…

A extravagância é própria de projectos arrojados e o Nightingale não foge à regra no arranjo do habitáculo. Durante um primeiro teste ao protótipo, os estilistas da Rolls-Royce conseguiram ouvir o canto dos pássaros com uma clareza invulgar

Intrigados com essa experiência, mas também numa homenagem ao nome do automóvel, começaram a analisar gravações do chilrear dos rouxinóis e a analisar os padrões de ondas sonoras criados pelo seu canto.

Desses estudos surgiu uma ideia: traduzir o ritmo dessas "canções" numa forma visual que pudesse envolver condutor e acompanhante duma forma inédita.

O resultado final está patente no conjunto Starlight Breeze, uma constelação fluida de iluminação ambiente composta por 10.500 "estrelas" em três tamanhos distintos.

Inspirado pelas formas das ondas sonoras estudadas pelos designers, o padrão luminoso estende-se da frente de cada porta para depois rodear os bancos, envolvendo os ocupantes num "campo celestial" em que a melodia se transforma em luz.

Excepcionais são os materiais e acabamentos de luxo que exibe a bordo, logo exemplificado no comando rotativo Spirit of Ecstasy, num tratamento requintado que se estende ao selector de marchas e aos demais controlos rotativos.

… em modo 100% eléctrico

Onde a Rolls-Royce se mantém discreta é a explicar os detalhes mecânicos deste Project Nightingale: apenas indica que irá apoiar-se no sistema de propulsão eléctrica que já equipa o Spectre.

A confirmar-se dessa aposta, poder-se-á esperar dois propulsores para assegurar a tracção integral para uma potência combinada entre 600 e 650 cv, sendo alimentado por uma bateria de 102 kWh, para uma autonomia de 400 a 450 quilómetros.

As acelerações deverão ser equivalentes às do coupé elétrico da marca, com os zero aos 100 km/hora a cumprirem-se em menos de cinco segundos, e com a velocidade máxima a fixar-se bem acima dos 200 km/hora… sempre em absoluto silêncio!

A Rolls-Royce destaca ainda um programa de experiências ligados à criação do veículo sob a alçada da Coachbuild Collection, com os clientes a acompanhar as diversas etapas de desenvolvimento, e participar em eventos exclusivos de apoio ao projecto.

Texto: P.R.S.

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