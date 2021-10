O futuro tão perto: drones entregam peças na Seat

A fábrica da Seat e Cupra em Martorell, Barcelona, tem um novo colaborador para ajudá-la no caminho para a electrificação dos carros de ambas as marcas.

Na oficina 9, um drone voa entre as linhas de produção, naquele que é um dos projectos pioneiros da fabricante automóvel espanhola para optimizar o fornecimento logístico.

Para poderem mover-se de forma livre, os drones têm incorporado sensores para detectarem os obstáculos da oficina.

"É nosso objectivo explorar as vantagens da mobilidade autónoma vertical para libertar espaço no chão e mover peças leves de uma forma mais rápida, limpa e eficiente", explica o responsável de Digital Execution & Delivery do departamento de estratégia de produção.

"No futuro, os drones poderão transferir componentes de forma directa e autónoma para a linha de produção", sublinha Alba Gavilán.

O projecto começou a ganhar forma em 2019 e já acumula mais de 1.500 horas de testes, feitos mesmo durante a pandemia da Covid-19.

