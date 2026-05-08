''O Escolhido'': Cupra inspira-se na saga Harry Potter para campanha disruptiva

A Cupra está em plena exaltação da sua gama automóvel e nada melhor do que acelerá-la nas redes sociais e nos meios de comunicação social com uma campanha disruptiva que tem como cenário o universo Harry Potter.

Baptizada como The Chosen One (O Escolhido), a curta metragem protagonizada pelo britânico Tom Felton, que dá a cara por Draco Malfoy na saga de feitiçaria, tem o volante no centro duma experiência radical para dar o maior gozo de condução.

A ideia inspirou-se na cena icónica do filme A Pedra Filosofal quando Harry Potter está a escolher a varinha mágica em Ollivanders, e o jovem aprendiz de feiticeiro percebe que não é ele a escolhê-la mas antes a ser escolhido por ela.

O filme reinterpreta essa referência simbólica num volante como central da campanha: não é o condutor que escolhe o automóvel mas sim o carro que escolhe quem o conduz, numa história sobre ligação, identidade e sentimento de pertença.

Texto: P.R.S.

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