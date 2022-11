Nürburgring: Mercedes-AMG One arrasa recorde do Porsche 911

Como é que se porta o Mercedes-AMG One no "inferno verde" de Nürburgring-Nordschleife?

Bem, demasiado bem, a tal ponto que estilhaçou por completo o recorde da volta mais rápida de sempre para um carro de produção a 28 de Outubro.

O hiper híbrido plug-in da Mercedes tirou mais de oito segundos aos 6:43.300 minutos conseguidos pelo Porsche 911 GT2 RS.

Bastaram 6:35.183 minutos ao bólide pilotado por Maro Engel para acelerar nos 20.832 quilómetros do circuito.

Estes números têm toda a razão de ser: afinal, são 1.064 cv debitados pelo bloco V6 de 1.6 litros derivado de um Fórmula 1, e três motores eléctricos.

O novo recorde foi de todo inesperado pelo piloto e pelos técnicos da insígnia germânica, já que as condições da pista e do tempo não eram as ideais.

"Em alguns pontos-chave do circuito, o piso não estava completamente seco, o que tornou tudo mais complicado" explicou Maro Engel.

Só na última hora do tempo disponível é que foi tentado o recorde, conseguido quando faltavam menos de 30 segundos para o circuito encerrar as portas.

"Foi, ao mesmo tempo, um desafio especial" e uma "enorme honra" em conduzir o hiper carro nas pista mais impressionante do planeta".

A velocidade máxima foi alcançada na zona de Döttinger Höhe, com uns sublimes 338 km/hora.

Nada mau tendo em conta que está nos 350 km/hora a velocidade de ponta definida para o AMG One da Mercedes.

O piloto foi obrigado a gerir a potência do sistema motriz eléctrico para maximizar a potência sem esgotar a capacidade da bateria.

E, para tirar o maior partido, a "calçar" o bólide estavam pneus Pilot Sport Cup 2 R MO da Michelin, que fazem parte do equipamento de série.

Recorde-se que o recorde absoluto de Nürburgring-Nordschleife está cifrado nuns alucinantes (e distantes) 5:19.546 minutos.

A marca foi registada em 2018 pelo Porsche 919 Hybrid EVO, a versão mais extrema do protótipo LMP1 que venceu as 24 Horas de Le Mans.

