Novos Mini Cooper e Countryman ainda mais electrizantes

E, à quinta geração, o Mini transfigurou-se como 100% eléctrico sem perder as aptidões que fazem dele um dos carros mais divertidos de se conduzirem.

Em destaque no salão automóvel de Munique nas variantes Cooper E e SE, o hatchback mantém a fisionomia que sempre o distinguiu.

Proposto nos acabamentos Essential, Classic, Favoured e JCW, novidade é Cooper deixa de referir-se à motorização.

A nova designação passa a incluir os modelos de três e cinco portas, assim como o Mini descapotável.

Cooper mais refinado

O Mini Cooper é facilmente reconhecível pelos característicos faróis redondos, enquanto a grelha fechada passa a ser octogonal em vez de hexagonal.

Os farolins que replicam a bandeira Union Jack, agora triangulares, estão unidos por uma barra em preto

Sem a insígnia anglo-germânica indicar dimensões concretas, sempre adianta que é mais alto as vias são mais largas, assim como a distância entre eixos.

As novas medidas significam que o espaço a bordo será mais generoso num habitáculo com um desenho minimalista quanto baste.

Mesmo assim, a bagageira continua diminuta, com apenas 200 litros de capacidade, que cresce para os 800 com os bancos traseiros rebatidos.

Painel de instrumentos eliminado

Eliminado o painel de instrumentos, todas as informações passam a estar contidas no característico ecrã táctil multimédia OLED de 9,4 polegadas.

Logo abaixo estão os botões físicos para controlar o volume de som do rádio ou regular a climatização.

O infoentretenimento, agora operado pelo novo Mini Operating System 9, apresenta menus diferentes mas com uma estrutura semelhante.

A interacção com o sistema pode ser feita por voz, através do "assistente pessoal" Spyke.

Além de admitir actualizações remotas, recebe informações de trânsito em tempo real, e indica a distância e ocupação dos postos de carga mais próximos.

Compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios, permite aceder a uma loja de aplicações com jogos ou reprodutores de vídeo em streaming.

Até 402 km de autonomia

O novo Mini que chegará no próximo ano ao mercado europeu terá duas opções motrizes distintas.

Para o Cooper E está um motor eléctrico de 135 kW (184 cv) e 290 Nm, que lhe permite acelerar até aos 100 km/hora em 7,3 segundos.

A bateria de 32,6 kWh cresceu para os 40,7 kWh, com o correspondente aumento de autonomia para uns mais salutares 305 quilómetros.

Já o propulsor do Cooper SE oferece 160 kW (218 cv) e 330 Nm para acelerações de 6,7 segundos entre os zero e 100 km/hora.

A bateria de 54,2 kW permitirá conduzir até 402 quilómetros com uma única carga.

Uma pista para o desempenho em estrada está nos modos de condução Core, Green e Go-Kart, com este último a prometer fortes emoções.

Countryman mais robusto

A acompanhar o lançamento do novo Mini Cooper de três portas está a estreia da terceira geração do Mini Countryman.

Exactamente como o hatchback, cresce em tamanho por dentro e por fora, para os 4,43 metros de comprimento, com a bagageira a chegar aos 460 litros.

A estética mais moderna é realçada pelas cavas das rodas mais largas a darem-lhe um visual mais robusto.

O desenho do pilar C, diferente segundo o nível de acabamento, baseia-se numa das quatro cores do tejadilho do veículo.

Já a forma vertical dos novos farolins enquadra a traseira do veículo, com a carroçaria a estreitar-se em toda a largura.

O interior está mais espaçoso graças ao elevado grau de adaptabilidade, com o ecrã táctil OLEd a dominar o posto de condução.

Duas opções eléctricas

Até agora híbrido plug-in no campo da electrificação, o Mini Countryman passa a dispor de duas motorizações 100% eléctricas.

Para o Countryman E está um propulsor de 150 kW (204 cv) e 250 Nm a levá-lo em 8,6 segundos dos zero aos 100 km/hora.

A bateria de 66,5 kWh dá-lhe uma autonomia até 462 quilómetros, distância que é reduzida para 433 na versão Countryman SE ALL4.

Tal deve-se à inclusão do segundo motor que lhe dá tracção integral, com os 230 kW (313 cv) e 494 Nm a dispararem em 5,6 segundos até aos 100 km/hora.

