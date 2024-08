Novo Smart #5: um aventureiro ao estilo dos 4x4 puros e duros

Não se passaram assim tantos anos quando era conhecida pelos seus mini carros: com o novo Smart #5, a insígnia abre-se ao segmento C com um "eléctrico" que quer ser diferente no mundo dos SUV.

Estreado mundialmente esta quarta-feira em Brisbane, Austrália, apresenta-se com um estilo apontado às pequenas aventuras fora do alcatrão, como indicam os pneus off-road a suportarem a tracção integral.

A nova proposta está ainda a ser sujeita a diversos testes dinâmicos para preparar a sua entrada na Europa no próximo ano.

Um premium futurista

Depois dos #1 e #3, a Smart alarga a gama com um terceiro SUV com uma estratégia bem definida: oferecer um "eléctrico" premium para aqueles que não se limitam a gozar a condução no asfalto.

Com 4,71 metros de comprimento, e 2,90 metros a separar os eixos, a sua silhueta cúbica aponta aos 4x4 puros e duros, reflectido no pára-choques prateado e nas proeminentes cavas das rodas em plástico bruto.

Elementos como os retrovisores laterais, a faixa preta na base do pilar do pára-brisas ou a linha luminosa em LED a fazer a ligação com os grupos ópticos podem "recordar" os primeiros dois modelos da marca.

Todavia, mesmo um olhar mais desatento percebe como o Smart #5 se distingue dos "irmãos" mais velhos pelo visual mais robusto, reforçado no Summit Edition pela grade e a barra luminosa no tejadilho.

O habitáculo é um verdadeiro delírio visual, patente na instrumentação de 10,3 polegadas associada a dois ecrãs multimédia Amoled, cada um com 13 polegadas, e a um visor head-up de 25,6 polegadas.

Ambos os ecrãs "substituem" os botões físicos mas mantendo sempre em destaque um certo número de atalhos, a que se soma o comando vocal com inteligência artificial generativa como o Chat GPT.

Até 646 cv de potência

A Smart mantém-se discreta nas informações no que ao sistema motriz do #5 diz respeito mas confirma que a plataforma tem uma arquitectura eléctrica de 800 volts.

A bateria de 100 kWh permite carregamentos em 15 minutos de dez a 80% da sua capacidade, com a autonomia a bater nos 600 quilómetros entre cargas.

Todavia, é previsível que venha a comportar acumuladores com menos capacidade e com química diferenciada na entrada de gama do SUV.

Não tendo a construtora revelado as especificações dos sistemas motrizes que irão acompanhar esta proposta, é necessário recorrer aos dados do ministério dos transportes chinês.

À partida estão previstas três versões com tracção traseira, com um propulsor eléctrico a debitar 250 kW (340 cv) ou 267 kW (363 cv).

Para as variantes com dois motores a assegurarem a tracção integral prevê-se uma proposta com 587 cv, com o topo de gama Brabus a "explodir" 646 cv de potência.

O Smart #5 tem chegada prevista às estradas europeias no primeiro trimestre de 2025 mas as novas tarifas que a União Europeia definiu para os carros fabricados na China faz do seu preço uma incógnita.

