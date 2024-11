Novo Skoda Kodiaq RS está ainda mais potente e dinâmico

Apresentada que está a segunda geração do Skoda Kodiaq, já com preços definidos para o nosso país, era uma questão de tempo para o lançamento da versão mais poderosa da gama.

O Kodiaq RS equipa um novo motor a gasolina 2.0 TSI capaz de debitar 265 cv e 400 Nm, e passados às quatro rodas através duma caixa automática DSG de dupla embraiagem com sete relações.

Tal poder leva-o em apenas 6,2 segundos dos zero aos 100 km/hora, com a velocidade de ponta a fixar-se nos 232 km/hora.

Robusto por fora…

A definir o visual mais aguerrido do SUV estão detalhes em preto brilhante, a contrastar com os pára-choques desportivos e com a faixa luminosa horizontal na grelha dianteira.

A traseira possui um reflector a toda a largura do veículo, com as ponteiras de escape em aço inoxidável polido, a sobressaírem no pára-choques pintado na cor da carroçaria.

E são oito as tonalidades propostas, sendo uma sólida e as restantes metalizadas, com o destaque a ser dado à cor Bronx Gold Metallic.

O conjunto é realçado por jantes Elias de 20 polegadas em liga leve, exclusivas deste modelo, com acabamento polido em preto.

… com mecânica evoluída…

Enriquecido por um generoso equipamento de série, inclui faróis LED Matrix e farolins LED com "piscas" dinâmicos ligados por uma faixa decorativa vermelha.

O controlo de chassis DCC Plus também é de origem, com os modos Eco, Comfort, Normal, Sport, Off-Road, Snow e Individual a ajustarem o amortecimento electrónico segundo o tipo de condução.

Os discos de travão ventilados estão dimensionados para o aumento de potência do SUV, com a variante de sete lugares a ser equipada com pinças de dois pistões em vermelho no eixo dianteiro.

… e com raça a bordo

A bordo são definidos dois tipos de acabamento, com a versão base RS Lounge Design Selection a incluir bancos desportivos, e revestimentos em Suedia preto e pele artificial com pespontos em vermelho.

A opção RS Suite Design Selection comporta os mesmos bancos desportivos mas com estofos em couro perfurado preto com costuras contrastantes em vermelho.

Atrás do volante desportivo multifunções está o painel de instrumentos de dez polegadas, com o ecrã multimédia a ter a mesma diagonal, sendo dada a opção para um visor de 13 polegadas com o pacote Technology.

Falta apenas saber o preço dos dois níveis de equipamento Skoda Kodiaq RS, e quando chegará aos concessionários nacionais.

