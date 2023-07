Novo Q6 e-tron redefine futuro eléctrico da Audi

Depois de mostrar-se em Março a ser testado nos pisos gelados do Árctico, conhecem-se agora as formas quase finais do Audi Q6 e-tron.

A compor a gama estará a versão SUV convencional e a variante Sportback, à semelhança do que sucede com o actual Q8 e-tron.

Será construído sobre a nova plataforma Premium Platform Electric com arquitectura de 800 volt, partilhada com o futuro Porsche Macan.

Ofensiva radical

O novo Audi Q6 e-tron, que chegará ao mercado no próximo ano, dá o tiro de partida para a ofensiva mais radical na história da marca dos quatro anéis.

Até 2025, serão lançados mais de 20 modelos no mercado, dos quais uma dezena será totalmente electrificada.

Com 4,75 metros de comprimento, irá comportar tecnológicas inéditas como a segunda geração OLED nos farolins, para "falarem" com o meio envolvente.

Essa solução será conjugada com as luzes diurnas nos faróis Matrix LED, sendo dada a opção para até oito assinaturas luminosas digitais.

Os condutores poderão comprá-las através do sistema de infoentretenimento MMI ou da aplicação myAudi.

O Q6 e-tron também vê expandidos os recursos de segurança e apoio à condução já presentes em outros modelos da Audi.

Uma luz estática, integrada nos farolins, alerta os outros condutores com símbolos de advertência para qualquer anomalia que encontre na estrada.

Estética dinâmica

Quanto à linguagem estilística, a Audi afirma que o SUV representa o próximo passo dos seus futuros modelos.

"Quisemos deixá-lo bem claro nos decalques", sublinhou Marco dos Santos, responsável pela área de design.

Os enormes grafismos, que o identificam de imediato como um protótipo, "criam oportunidades para falarmos sobre o seu desenho".

E se é verdade que, no geral, ainda está em segredo, permite já identificar algumas das particularidades do "eléctrico".

O painel inferior é destacado na carroçaria em branco, acentuando a filosofia e-tron da Audi num traje personalizado.

As rodas aerodinâmicas e o singleframe à frente, também pintados em branco, e as faixas e-tron Powerstripes enfatizam a estética do SUV.

Sem imagens do interior do habitáculo, sabe-se que, ao nível do chassis, terá uma suspensão pneumática com amortecimento controlado por via electrónica.

Mais de 600 km de autonomia

As informações técnicas também são escassas mas sabe-se que a gama arranca com as variantes Q6 e-tron 55 e SQ6 e-tron.

Ambos equipam dois motores eléctricos, sendo o dianteiro assíncrono e o traseiro síncrono, com 400 cv no primeiro exemplo, e com 517 no segundo.

Ambos partilham uma bateria com cerca de 100 kWh de capacidade para uma autonomia superior a 600 quilómetros.

O recarregamento de dez a 80%, feito até 270 kW em corrente contínua, far-seá em menos de 30 minutos graças à arquitectura eléctrica de 800 volt.

O Audi Q6 e-tron e a sua variante Sportback serão revelados ainda antes do ano terminar, para depois chegar ao mercado em 2024.

