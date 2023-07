Novo Mercedes CLE ''apaga'' Classe C e Classe E com elegância

Já há substituto para os coupés da Classe C e Classe E da insígnia da estrela de três pontas.

Chama-se Mercedes CLE e das suas linhas por fora e por dentro transbordam o que de melhor aqueles dois modelos já ofereciam.

Os primeiros exemplares chegam em Novembro aos concessionários nacionais, ficando por definir os preços das diferentes versões.

Para além do coupé haverá também uma variante descapotável assim como versões híbridas plug-in e AMG mas essas só chegarão ao mercado em 2024.

Elegânte e desportivo

As suas cotas posicionam o Mercedes CLE entre os Classe C e Classe E à conta dos seus 4,85 metros de comprimento para uma largura de 1,86 metros.

A altura fica-se nos 1,43 metros, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,87 metros.

Face ao Classe E coupé, há menos espaço para estender as pernas nos bancos traseiros, sucedendo obviamente o oposto em relação ao Classe C coupé.

O visual desportivo é o clássico dos modelos mais recentes da marca: um capô quase a perder de vista a acabar numa frente baixa ladeada por ópticas afiladas.

A cintura ascendente a terminar na linha descendente do tejadilho dá a esta proposta uma postura elegante mas muito dinâmica.

As molduras cromadas das janelas dão-lhe um ar ainda mais distinto, solução também presente na parte inferior do difusor e nos frisos dos escapes.

A traseira com os farolins alongados fazem a ligação aos "eléctricos" da Mercedes ou não fossem todas as motorizações mild hybrid de 48 volt.

O habitáculo mostra semelhanças nítidas com o Classe C, logo patente no painel de instrumentos de 12,3 polegadas.

O ecrã táctil multimédia, de 11,9 polegadas equipa a última geração do sistema MBUX, com aplicações como o Zoom, TikTok ou Angry Birds.

Os bancos aquecidos à frente podem equipar sistemas de ventilação e de massagem em opção, tendo ainda altifalantes integrados nos encostos de cabeça.

Motores só mild hybrid

São quatro as motorizações a equiparem a gama, sendo três a gasolina e uma a gasóleo.

Todas elas estão alinhadas com um sistema mild hybrid de 48 volt, suportado por uma nova bateria e um propulsor eléctrico com 17 kW (23 cv) e 200 Nm.

No topo da gama está o 450 4MATIC com um bloco turbo de 3.0 litros e seis cilindros em linha, com 381 cv e 500 Nm, para acelerar em 4,4 segundos até aos 100 km/hora.

A restante gama a gasolina – CLE 200, CLE 200 4MATIC e CLE 300 4MATIC – equipa motores turbo de 2.0 litros, com potências e binários de 204 cv e 320 Nm a 258 cv e 400 Nm.

Soma-se ainda uma variante turbodiesel CLE 220d com um motor de 2.0 litros com 200 cv e 440 Nm.

Para todas estas opções motrizes está associada uma caixa automática 9G-Tronic de nove relações.

Num futuro próximo, seguir-se-ão variantes híbridas plug-in mas apenas para o próximo ano.

Para uma condução mais desportiva sem se perder o conforto, o chassis do CLE foi rebaixado em 15 mm face ao Classe E.

Opcional é o pacote Technology, que inclui o sistema Dynamic Body Control, com amortecedores adaptativos e rodas traseiras direccionais.

Com um ângulo até 2,5 graus, esta solução permite reduzir até 50 cm o diâmetro de viragem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?