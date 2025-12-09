Novo Mercedes-Benz GLB a electrões cresce e vai mais longe

Três meses passados sobre o lançamento do GLC com tecnologia EQ, a Mercedes-Benz avançou este domingo com a estreia da nova geração do GLB.

Proposto com cinco ou sete lugares, o SUV familiar retoma a fórmula do antecessor lançado em 2019, mesmo se cresceu para os 4,73 metros de comprimento, sendo suportado pelas mesmas características técnicas do novo CLA.

A defini-lo está o capô horizontal, a grelha repleta de estrelas iluminadas, emolduradas pelos novos faróis ligados por uma barra luminosa, e as rodas nos quatro cantos da carroçaria, a definir um estilo mais robusto e aventureiro.

Em contraste com a dianteira arredondada (e também mais suave ao olhar), está uma traseira muito vertical decorada por uma enorme barra luminosa onde estão integrados os farolins.

O crescimento das cotas do novo Mercedes-Benz GLB reflectem-se no espaço a bordo, mercê dos 2,89 metros que separam os dois eixos, com a bagageira a variar entre os 540 e os 480 litros, somando-se mais 104 sob o capô.

A ligação do SUV à berlina CLA (e respectiva shooting brake) está bem presente no arranjo do posto de condução, com o MBUX Superscreen a juntar a instrumentação de 10,25 polegadas aos dois ecrãs multimédia de 14 polegadas.

Duas motorizações no lançamento

Construído sobre a plataforma MMA, o GLB com tecnologia EQ assume nesta primeira fase as motorizações 250+ e 350 4MATIC para as variantes de cinco e sete lugares.

A primeira opção assume um motor eléctrico com 200 kW (272 cv) e 335 Nm passados às rodas traseiras, com a segunda com tracção integral a equipar dois propulsores para uns combinados 260 kW (354 cv) e 515 Nm.

Detalhe técnico é o SUV equipar a mesma transmissão de duas velocidades do CLA eléctrico no eixo traseiro para melhorar a eficiência.

A alimentar ambas as versões está a mesma bateria de 85 kWh líquidos recarregável até 320 kW DC, com o GLB 250+ a chegar aos 631 quilómetros combinados, baixando para 614 quilómetros no 350 4MATIC.

O GLB também pode usar uma infra-estrutura de carregamento de 400 volts com um conversor DC opcional, sendo também dada a alternativa de equipar um carregador de bordo a 22 kW AC.

Com a chegada ao mercado a acontecer mais perto da Primavera, o Mercedes-Benz GLB é proposto na Alemanha a partir de 59.048 euros para o primeiro exemplo, e desde 62.178 euros para o segundo.

Espera-se para mais tarde outra versão 100% eléctrica tecnicamente semelhante ao CLA 200 com 165 kW (224 cv) e 335 Nm com uma bateria LFP de 58 kWh, e variantes híbridas com três níveis de potência.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?