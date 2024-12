Novo DS Nº8 quer ser o rei-sol da autonomia

A DS Automobiles inaugura uma nova nomenclatura com o DS Nº 8, uma berlina eléctrica com espírito de crossover nas suas formas e aptidões mecânicas.

Exemplo de conforto e dinamismo "à francesa", esta proposta apontada decididamente ao segmento premium tem na aerodinâmica um dos principais destaques, ou não tivesse ela um coeficente de Cx 0,24.

A ansiedade eléctrica é "cortada" com os 750 quilómetros de autonomia combinada, superando os 500 quilómetros em auto-estrada.

A chegada ao mercado como 100% eléctrico desta derivação do protótipo DS Aero Sport Lounge está prevista para meados de 2025, seguindo-se no ano seguinte a variante híbrida.

Elegância aerodinâmica

O Nº8 dá o tiro de partida para uma nova geração de modelos DS, a começar pela integração do "Nº" que a construtora francesa descreve numa "lógica mais ousada".

Quanto ao 8, "a sua forma próxima do símbolo do infinito está associada ao equilíbrio e à serenidade", como se replicasse o Nº 5 do famoso perfume da Chanel.

Nomenclatura à parte, percebe-se uma carroçaria mais afastada do solo face a uma berlina convencional, com o seu perfil a apontar às formas dum coupé.

Com 4,82 metros de comprimento, é 11 cm mais curto do que o extinto DS 9, com a largura a chegar as 1,90 metros para uma altura de 1,58 metros.

O coeficiente aerodinâmico de Cx 0,24 foi conseguido com puxadores escamoteáveis nas portas, jantes desenhadas para favorecer o fluxo de ar, e grelha activa com lâminas de abertura e fecho automatizadas.

Interior sofisticado e tecnológico

O interior segue as linhas elegantes patentes no exterior, logo evidente no volante de quatro raios em X e no tabliê "flutuante" a toda a largura do habitáculo, a dar um tom envolvente e tecnológico.

Sobre ele apoiam-se o painel de instrumentos de 10,25 polegadas, e o enorme ecrã de infoentretenimento com as suas 16 polegadas, suportadas abaixo por uma fila de teclas paras funções mais comuns.

Além de suportar um elevado grau de personalização, de acordo com a DS Automobiles, é compatível com Android Auto e CarPlay sem fios e inclui um sistema avançado de comando vocal associado ao ChatGPT.

Em opção, também é proposto o visor DS Extended Head-Up de realidade aumentada com informações relevantes como a velocidade, cartografia do itinerário e sinais de trânsito.

A consola central, destacada pela retroiluminação em estrela, possui controlos capacitivos para o comando do volume do rádio e da selecção de marchas.

Espaço a bordo não falta, como confirmam os 2,90 metros que separam ambos os eixos, com a bagageira a chegar aos 620 litros de capacidade.

Há ainda à escolha vários "universos" personalizáveis que combinam distintos tipos de materiais e de cores nos acabamentos Pallas e Étoile.

Sem materiais de origem animal estão as opções Gris Perle e Bleu Éternel, Noir Basalte ou Alcantara Bleu Éternel, a que se somam os Brun Alezan ou Noir Basalte em pele Nappa.

Presentes mantêm-se elementos como o guilhochado Clous de Paris, aplicado no volante e nas saídas de ar.

Primeiro eléctrico, depois híbrido

O DS Nº8 construído sobre a plataforma STLA Medium é primeiro anunciado como 100% eléctrico, seguindo-se as opções híbridas plug-in e micro híbridas já presentes em outros modelos da Stellantis.

A gama arranca com três versões, com duas de tracção dianteira (FWD e FWD Long Range) com um motor eléctrico, e uma de tracção integral (AWD Long Range) com dois propsulsores.

As potências dividem-se por 230, 245 e 350 cv, conseguindo-se "picos" pontuais de acelerações de 260, 280 e 375 cv.

A versão "menos" dinâmica equipa uma bateria de 74 kWh úteis para distâncias combinadas até 572 quilómetros, com a mais potente a oferecer 686 quilómetros com a bateria de 97,2 kWh utilizáveis.

É precisamente a versão intermédia, com o acumulador de maior capacidade, a avançar com 750 quilómetros de autonomia graças a um consumo médio de 12,9 kWh/100km.

Mesmos se o DS N°8 pesa mais de duas toneladas, o desempenho está ao nível dum desportivo, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 5,4 segundos no tracção total.

As versões com tracção dianteira aceleram em 7,7 e 7,8 segundos, respectivamente, com a velocidade máxima a estar auto-limitada aos 190 km/hora.

Nova suspensão para maior conforto

Novas suspensões à frente e atrás, um sistema de travagem adaptado à tecnologia eléctrica e um chassis devidamente configurado para o maior conforto distinguem a nova berlina.

Dispõe ainda dum sistema de amortecimento variável enquanto o DS Drive Assist 2.0 dá mais um passo em direcção à condução autónoma, apoiado por assistentes evoluídos à condução.

São três os modos de travagem regenerativa, regulável através das patilhas na coluna da direcção, a que se junta a função One Pedal, activável através dum botão na consola central.

O recarregamento de qualquer uma das baterias faz-se até 22 kW em corrente alternada ou até 160 kW em corrente contínua, dispondo de bomba de calor de série para pré-condicionar a bateria.

Além disso, o carregador de bordo é bidireccional, o que significa que, além de receber energia, também pode alimentar pequenos aparelhos eléctricos como um computador.

O DS Nº8 tem chegada prevista aos concessionários europeus em meados do próximo ano, ficando por saber os preços de cada variante.

