Novo Classe C da Mercedes-AMG já mostra a cara

Está para muito breve a revelação do Mercedes Classe C preparado pela AMG. A divisão desportiva da insígnia germânica avançou este domingo no Twitter com um pequeno aperitivo do novo modelo.

A primeira imagem da berlina revela uma dianteira ligeiramente renovada com a já conhecida grelha Panamericana, e com um pára-choques mais desportivo.

Não há muito mais para ver daquele que deverá ser o sucessor do C43 mas imagens "caídas" nas redes sociais indicam que terá saias laterais mais proeminentes e um difusor traseiro a albergar dois escapes duplos.

Para o interior são esperadas uma série de actualizações, que deverão incluir um novo volante desportivo, e bancos a condizer com o espírito AMG, além dos inevitáveis acabamentos especiais.

No centro das atenções está o bloco biturbo de 2.0 litros e quatro cilindros, com 421 cv e 500 Nm, que irá equipar o novo Classe C da divisão desportiva da Mercedes.

