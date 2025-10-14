Novo carro do Batman? Vision Iconic ''explica'' futuro da Mercedes-Benz

Como é que se inova na arte automóvel sem perder a identidade da marca? O Vision Iconic Concept é um bom exemplo, com a Mercedes-Benz a mostrar que, além da sua estrela de três pontas, a grelha é o seu principal identificador visual.

Excessivo quanto baste como se "quer" num puro batmobile, o protótipo estreado esta terça-feira na semana da moda de Xangai apresenta-se como um impulso futurista sem se esquecer de fazer a "ponte" entre o passado e o futuro da marca.

A grelha estreada no novo GLC 100% eléctrico aponta nessa direcção estética duma maneira excessiva, é certo, mas com o impacto visual a estar mais do que assegurado neste pretendente a um fulgurante 300 SL alimentado a electrões.

Retrofuturismo em protótipo

A imensa grelha vertical que definia os modelos da Mercedes-Benz do passado troca o metal pelo vidro e pelos LED numa moldura cromada, com a estrela de três pontas em cima a sobressair num capô a perder de vista.

A decorar à frente o corpo maciço deste Vision Iconic Concept estão as ópticas compactas a exibirem aquele símbolo sob a forma duma assinatura luminosa

Nada que impeça de apreciar as linhas refinadas deste show car de ângulos suaves e superfícies lisas, mal dando para notar as entradas de ar nos guarda-lamas dianteiros… e a ausência dos retrovisores laterais!

A traseira é menos espectacular mas nem por isso deixa de entusiasmar neste coupé em formato fastback, com as duas faixas LED que rodeiam os quadris curvos a fazerem a vez dos farolins.

Steampunk a bordo

O habitáculo apresenta-se com um desenho muito mais conceptual, numa combinação feliz entre o Art Déco da década de 1920 e o steampunk da viragem para o século XX, bem realçado pelo zeppelin "integrado" no tabliê.

A sobressair nele está um velocímetro em metal, bem como quatro mostradores digitais, dos quais um serve como interface dum assistente vocal com inteligência artificial.

O veludo dos bancos e os acabamentos perlados reforçam a opulência a bordo, contrastada pelo impressionante volante em forma de X, apoiado na tecnologia steer-by-wire que chegará em 2026 aos novos modelos da Mercedes-Benz.

12.000 km ao sol

Tecnologicamente evoluído, como em qualquer protótipo, o Vision Iconic Concept exibe uma superfície fotovoltaica activa que poderá ser adaptável a vários substratos de pintura.

Como exemplo, uma área de 11 metros quadrados equivalente à área dum SUV de médio porte poderá obter a energia do sol para mais de 12.000 quilómetros anuais de autonomia eléctrica.

O revestimento reciclável não contém terras raras ou silício na sua composição, com as células solares a assegurarem uma eficiência de 20% ao serem capazes de gerar energia de forma contínua, mesmo com o carro desligado.

O show car apresenta-se também como um laboratório sobre rodas, ao oferecer uma condução autónoma de nível 4, o que significa que apenas exige a atenção do condutor em situações pontuais.

Essa funcionalidade baseia-se num computador neuromórfico numa abordagem inspirada no funcionamento do cérebro humano, podendo reduzir em 90% o consumo de energia dos cálculos necessários para a condução autónoma em 90%.

Dificilmente este Vision Iconic Concept verá a luz do dia como carro de produção mas as tecnologias que ostenta depressa farão parte dos futuros modelos da Mercedes-Benz.

