Novo BYD Seal aponta ao Tesla Model 3; saiba quanto custa

É um dos modelos mais aguardados no nosso país, com argumentos de desempenho e tecnológicos que permitirão, à partida, fazer frente à Tesla.

O lançamento do BYD Seal na última semana segue-se à avalanche de propostas da insígnia chinesa, patente nos Atto 3, Han, Tang e Dolphin.

A berlina 100% eléctrica revelada na última semana é proposta com duas e quatro rodas motrizes por um preço de partida de 46.990 euros.

Aerodinâmico quanto baste

Apontado ao segmento, o novo BYD Seal é o segundo modelo da marca a adoptar a nova linguagem estilística Ocean Aesthetics.

E são inúmeros os argumentos que apresenta para quem ainda se deixa encantar por berlinas com um forte cariz desportivo.

Suportada pela nova e-Plataform 3.0, distingue-se imediatamente na estrada pelas suas linhas elegantes para um coeficiente aerodinâmico de Cx 0,22.

Não haverá falta de espaço a bordo, como comprovam os seus 2,92 metros de distância entre eixos, numa proposta que mede 4,80 metros de comprimento.

O carácter prático também está reflectido nos 400 litros de capacidade da bagageira, a que se somam mais 53 litros sob o capô na proposta com tracção traseira.

Tecnologias de ponta de série

Marcado por materiais e acabamentos de qualidade, tem como trunfos tecnológicos a conectividade "inteligente" 4G e o infoentretenimento de topo.

O BYD Seal conta com um painel de instrumentação de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã rotativo de 15,6 polegadas.

O sistema de infoentretenimento, que pode ser activado com o comando vocal Hey BYD, é compatível com Android Auto e Apple CarPlay.

É também no campo da segurança activa e assistência ao condutor que o BYD Seal se distingue, nem que seja por já estarem incluídos de origem.

Alertas de colisão frontal e traseira, e aviso de tráfego traseiro com travagem automática de emergência são algumas das funções integradas.

Somam-se ainda a assistência à mudança de faixa e respectiva manutenção, velocidade de cruzeiro adaptativo "inteligente" e câmara a 360 graus.

Sistema de detecção de ângulo morto, e controlos electrónicos de estabilidade, tracção e descida de declives completam esta área de assistência ao condutor.

De série pode-se também contar com uma tecnologia de iluminação de vanguarda com um feixe luminoso mais amplo, com "máximos" adaptativos.

Tracção integral com 530 cv

O BYD Seal é proposto com dois níveis de equipamento nas variantes com um e dois propulsores eléctricos, e sempre com uma bateria de 82,5 kWh.

A versão monomotor Design com tracção traseira oferece 230 kW (313 cv) e 360 Nm, e uma autonomia a bater nos 570 quilómetros.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora fazem-se em 5,9 segundos, com a velocidade máxima a ficar limitada nos 180 km/hora.

Já os dois motores que equipam o BYD Seal Excellence-AWD com tracção integral debitam 390 kW (530 cv) e 670 Nm.

Quase um super desportivo, acelera até 100 km/hora em 3,8 segundos para uma velocidade de ponta de 180 km/hora, e uma autonomia de 520 quilómetros.

Estabilidade é palavra de ordem

A arquitectura do modelo, baseada na e-Platform 3.0 com tecnologia Cell-to-Body, garante uma rigidez torcional e um baixo centro de gravidade.

A contribuir para a dinâmica e controlo de condução está igualmente a concepção da suspensão, com braços duplos à frente e cinco braços atrás.

A variante Excellence-AWD dispõe ainda de amortecedores de frequência variável, e de um sistema de controlo "inteligente" de adaptação do binário.

Esta tecnologia, recentemente desenvolvida pela BYD, reforça a estabilidade da berlina através da redução da potência e do binário de saída.

Carregamentos acelerados

A berlina beneficia de uma solução de alta tensão para carregamentos mais rápidos ao usar o indutor do motor em vez do indutor de impulso.

Esta tecnologia permite satisfazer a gama de tensões de 420 a 750 volts nos postos de carregamento DC de alta potência.

Durante o processo de carregamento, é reduzida a geração de calor do conjunto de carregamento e de distribuição, para um desempenho mais seguro.

Graças à bomba de calor integrada série, o carregamento de 30 a 80% da capacidade da bateria faz-se em 26 minutos a 150 kW DC.

Nos carregamentos em corrente alternada, a berlina incorpora de série um carregador trifásico de 11 kW.

Garantia alargada

O BYD Seal é proposto a partir de 46.990 euros na versão Design, e de 47.990 euros na variante Excellence-AWD.

A berlina é garantida por seis anos ou 150 mil quilómetros, que sobe para oito anos ou 200 mil quilómetros de garantia para a bateria e o motor eléctrico.

A assinalar o lançamento do modelo é oferecido um ano de carregamento para compras realizadas até ao final de Fevereiro.

