Novo Bentley Flying Spur ganha 782 cv sob um capô a perder de vista

Já foi levantado o véu que cobria a quarta geração do Flying Spur da Bentley: se as suas formas se mantêm quase idênticas às do antecessor, é sob o capô que se opera uma verdadeira revolução.

Com um pendor mais desportivo do que nunca, a variante Speed propõe uma violência de 782 cv combinados derivados dum V8 biturbo de 4.0 litros, apoiado por um propulsor eléctrico de 190 cv.

Por saber fica o preço do híbrido plug-in no mercado europeu, assim como a data em que começará a ser comercializado.

Mudanças estéticas mínimas

Pode ser a proposta mais luxuosa da Bentley do momento mas a verdade é que o Flying Spur Speed assume os genes dum verdadeiro super desportivo.

Revelada ao mundo esta terça-feira, é difícil falar duma renovação visual nesta berlina de quatro portas, quando as evoluções estéticas se resumem ao redesenho das entradas de ar frontais.

Estão previstas mais algumas novidades no catálogo de opções, com destaque para as cores da carroçaria e para as jantes em liga leve de 22 polegadas.

A mesma filosofia prossegue a bordo, com o painel de instrumentação a manter-se inalterado, assim como o ecrã multimédia de 12,3 polegadas, que pode ser girado para dar lugar a três manómetros.

Mais conectado do que nunca, incorpora um sistema de infoentretenimento devidamente actualizado, agora compatível com Android Auto e Apple CarPlay sem fios.

É ainda possível descarregar algumas aplicações da plataforma My Bentley App Studio e gerir, a partir do telemóvel, gerir o recarregamento da bateria ou mesmo iniciar a climatização do habitáculo.

Quanto ao conforto de luxo, são propostos novos bancos com regulação contínua da postura, estofados em pele acolchoada, com a Bentley a avançar com uma miríade de opções personalizáveis.

Genes de super desportivo

Nada como avançar primeiro com o topo de gama para relevar as qualidades do novo Bentley Flying Spur em modo híbrido plug-in, embora mais tarde sejam previsíveis variantes bem menos potentes.

Sob o capô desta versão Speed está o mesmo sistema motriz Ultra Performance Hybrid estreado recentemente no Continental GT Speed.

Um V8 biturbo de 4.0 litros debita uns "simpáticos" 600 cv e 800 Nm, a que se somam os 140 kW (190 cv) e 450 Nm do propulsor eléctrico.

Passados às quatro rodas motrizes e direccionais, através duma caixa automática de oito relações, estão 782 cv e 1.000 Nm combinados.

Uma brutalidade que permite lançar a berlina dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,5 segundos com a velocidade de ponta a bater nos 285 km/hora; uma proeza face aos mais de 2.600 quilos que pesa.

Já a bateria de 25,9 kWh brutos, recarregável apenas em corrente alternada até uns máximos 11 kW, permite circular até 76 quilómetros em modo 100% eléctrico.

Com quatro rodas direccionais e tracção integral com vectorização de binário, possui barras estabilizadoras activas, designadas como Dynamic Ride numa arquitectura eléctrica de 48 volts.

A compor a suspensão estão molas pneumáticas de duas câmaras e amortecedores adaptativos de duas válvulas, com o eixo traseiro a comportar um diferencial autoblocante electrónico.

Ainda sem data de comercialização, fica por saber qual o preço de partida do Bentley Flying Spur Speed… mas não deverá ser nada barato!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?