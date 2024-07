Novo Audi A5 transfigura-se e ''mata'' A4 pelo caminho

Há poucos modelos que tenham levantado tantas interrogações como sucedeu com o novo Audi A5 revelado ao mundo esta semana.

Sendo a "continuação" do antecessor mas também descendente do actual A4, os primeiros dados confirmavam que iria estrear-se como carrinha, a fazer par com a berlina, eliminado que foi o coupé.

Para esta nova safra, a marca dos quatro anéis estreia a Premium Platform Combustion, uma plataforma multi-energia capaz de acomodar sistemas motrizes puramente a gasolina mas também opções electrificadas.

Evolução estética notável

Terá o A4 sido "enterrado" com o lançamento do novo A5? A Audi apressa-se a explicar que a numeração irá distinguir os "eléctricos", com números pares, daqueles equipados com motor de combustão, com ímpares.

"Eliminado" que está o antecessor, o novo modelo é proposto como A5 e S5 para as variantes berlina e carrinha Avant.

No que ao visual diz respeito, é bem visível a evolução da nova gama A5 da Audi com linhas fluidas, com a grelha Singleframe a impor-se num pára-choques particularmente agressivo.

Novas entradas de ar estão alojadas sob os faróis LED, com o capô nervurado a confirmar o músculo destas propostas, mesmo nas variantes mais modestas.

O desenho da traseira distingue-se pelos farolins, que podem ser OLED, unidos por uma faixa luminosa em LED, com o conjunto a assentar em jantes de liga leve com 17 a 20 polegadas.

Uma certeza é que o seu desenho vem realçar as dimensões generosas deste modelo, que se estende por 4,83 de comprimento por 1,86 de largura, mas com a altura a firmar-se nuns aerodinâmicos 1,44 metros.

A carrinha diferencia-se da berlina pelos 2 cm a mais que tem de altura, sendo obviamente distinta o arranjo da traseira.

Salto para a modernidade

Espaço a bordo não falta no A5, como "explicam" os 2,89 metros de distância entre eixos mas o tamanho da bagageira, com abertura eléctrica logo na entrada de gama, é bem menor do que o proposto no Audi A4.

A berlina oferece 445 litros de capacidade e 476 na carrinha, alargando-se aos 1.299 e 1.424 litros, respectivamente, com os bancos traseiros rebatidos.

O habitáculo dá um salto bem evidente para a modernidade, patente no enorme painel encurvado que comporta o Virtual Cockpit de 11,9 polegadas e o sistema de infoentretenimento de 14,5 polegadas com ChatGPT.

O extenso catálogo de opcionais permite escolher um terceiro visor de 10,9 polegadas para o acompanhante ou mesmo um largo tejadilho panorâmico electrocromático.

O visor head-up de realidade aumentada também evoluiu, permitindo agora controlar algumas das funções do carro e do sistema multimédia.

Entre os assistentes à condução pode contar-se com um programador de velocidade activo com manutenção de faixa, e combinado com uma cartografia de alta resolução alojada na "nuvem".

Térmico ou micro híbrido?

O Audi A5 e A5 Avant são propostos, nesta primeira fase de lançamento, em duas versões puramente a gasolina e três com tecnologia micro híbrida: duas a gasóleo e a terceira também a gasolina para a linha desportiva S5.

A entrada na gama faz-se com o bloco TFSI de 2.0 litros de 150 cv e 280 Nm, a que se junta a variante de 204 cv e 340 Nm, passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática S tronic de sete relações.

A mesma transmissão equipa as versões diesel 2.0 TDI micro híbridas de 204 cv e 400 Nm, divididas pela tracção dianteira e integral, a que se somam 24 cv e 230 Nm nas acelerações.

O topo de gama é assumido pelo Audi S5, também com tecnologia mild hybrid de 48 volts, mas com o bloco V6 TFSI de 3.0 litros a passar às quatro rodas 367 cv e 550 Nm através da transmissão S tronic.

Para o próximo ano a gama será reforçada com opções híbridas plug-in, com a autonomia eléctrica a ultrapassar os 100 quilómetros.

Desconhecem-se os preços para a berlina e o Avant, com a data de chegada aos concessionários nacionais a poder acontecer ainda antes do final deste ano.

