Aston Martin Vanquish renega electrificação com V12 de 835 cv

Ainda não chegou a hora do Vanquish da Aston Martin receber um sistema motriz electrificado para mostrar todo o seu poder no alcatrão.

A equipar o Gran Turismo de dois lugares está um potente V12 biturbo de 5.2 litros com 835 cv, passados ao solo através duma caixa automática ZF de oito relações.

Com uma produção anual limitada a mil exemplares, não ficará nada barato quando chegar aos concessionários europeus no final deste ano.

Excelência na estrada

O Vanquish assumiu-se desde o primeiro momento como o pináculo de excelência automóvel definido pela Aston Martin.

Na sua génese está um chassis em alumínio com suspensão multibraços atrás e braços duplos à frente, com amortecedores adaptativos Bilstein DTX e diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica.

Um V12 biturbo de 835 cv e 1.000 Nm, alinhado com uma transmissão automática ZF dupla embraiagem com oito relações fazem deste GT de série o mais rápido de sempre na história da marca.

Os 1.775 quilos que pesa não o impedem de acelerar dos zero aos 100 km/hora em 3,3 segundos para uma velocidade de ponta de 345 km/hora.

E pode contar-se ainda com a tecnologia Boost Reserve para manter a sobrealimentação sob pressão em determinadas condições, para conseguir a melhor resposta do motor ao mais leve toque no acelerador.

Cinco modos de condução estão disponíveis para tirar o maior prazer ao volante – Wet, Sport, Sports Plus, Track e Individual –, com intervenção directa nas respostas da transmissão, direcção e suspensão.

Recheado de tecnologia, especialmente no que às ajudas à condução concerne, conta ainda com discos de travão carbono-cerâmicos de 410 mm de diâmetro à frente e de 360 mm atrás.

Reforçada foi também a área inferior da carroçaria, sendo agora 75% mais rígido lateralmente do que o DBS, um ponto que deve ser bem sentido na dinâmica com que se comporta no alcatrão.

Aerodinâmica musculada

Com 4,85 metros de comprimento por 2,12 de largura e 1,29 de altura, viu a distância entre eixos crescer 80 mm para chegar aos 2,88 metros.

Esteticamente deslumbrante, como se replicasse o desenho duma gota de água, atrás mostra uma inspiração directa no primeiro Vanquish lançado originalmente em 2001.

A pequena asa sobre a porta da bagageira não esconde o corte abrupto da traseira, decorada com um difusor generoso para albergar as quatro ponteiras de escape.

Com linhas muito aerodinâmicas, percebem-se nas laterais alguns elementos que são emblemáticos na estética dos modelos da Aston Martin.

Os guarda-lamas dianteiros possuem aberturas laterais que podem ser em cromado, fibra de carbono ou preto brilhante, sem esquecer os puxadores das portas escamoteáveis.

É à frente, no entanto, que o impacto visual é maior, graças à enorme grelha do radiador, que cresceu 13% em relação ao DBS, e ao capô muito musculado com as duas saídas de ar em fibra de carbono ao centro.

Os faróis beneficiam da tecnologia Matrix LED, "decorada" com a nova assinatura luminosa da marca, sendo outro elemento distintivo o imenso tejadilho envidraçado.

Luxo extremo a bordo

Se houver dúvidas sobre a exclusividade que este Aston Martin Vanquish exala por todos os poros, basta abrir as portas para logo se ser envolvido por um elevado nível de qualidade.

Seja nos materiais utilizados, seja em termos de acabamento, o ambiente a bordo está em linha com a filosofia da insígnia britânica, com a fibra de carbono a "fundir-se" com a pele dos estofos e revestimentos.

O interior apresenta-se mais tradicional do que o proposto pelos rivais mais directos face à presença dum grande número de botões físicos na consola central.

De série, comporta bancos Sport Plus mais focados no conforto mas há sempre a opção de trocá-los por assentos Performance em fibra de carbono para quem gosta duma condução mais dinâmica.

Atrás destaca-se a grande barra transversal forrada em pele a dividir o habitáculo em duas áreas distintas, com a parte traseira a acondicionar um conjunto opcional de bagagens personalizadas pela Schedoni.

E para o total controlo da condução, pode contar-se com um painel de instrumentação de 10,25 polegadas, alinhado com um ecrã multimédia com a mesma diagonal.

Já com as reservas abertas, não será nenhuma surpresa se o preço do Aston Martin Vanquish ficar bem perto dos 500 mil euros no nosso país, com as primeiras entregas a acontecerem antes do final do ano.

