Novo Alfa Romeo 33 Stradale: um tributo de sonho com 750 cv

É o renascimento de uma lenda: chama-se 33 Stradale e é o mais recente desportivo de sonho da Alfa Romeo, numa edição exclusiva de 33 exemplares.

O novo coupé de dois lugares combina tradição e futuro, neste regresso da construtora italiana às séries limitadas.

E, para concretizar este projecto, foi necessária uma boa dose de coragem com uma pitada de loucura saudável, como a insígnia faz questão de salientar.

Foi sob essa mesma receita que foi criado o 33 Stradale original em 1967, considerado um dos modelos mais belos de todos os tempos.

Linhas poderosas

Num equilíbrio perfeito de linhas, o desportivo é distinguido por uma frente musculada, com faróis elípticos e com o icónico trilobo iluminado ao centro.

A beleza das suas linhas é reforçada pelas portas com abertura "elytra", e pelas duas grandes entradas de ar laterais na parte posterior.

Graças à abertura angular das portas e ao tejadilho envidraçado, o condutor pode desfrutar de uma vista única como se fosse na cabine de um avião.

A traseira desenhada em V expressa todo o poder do 33 Stradale, com os enormes farolins redondos a dar-lhe um toque muito especial.

Já o imponente difusor, ladeado por dois escapes duplos, assegura que se está perante um verdadeiro "selvagem" na estrada.

Como um caça a jacto

O habitáculo é marcado pelo design e materiais minimalistas, pensados para envolver o "piloto" na melhor experiência de condução possível.

Para tal, o cockpit foi concebido com o mínimo de elementos que o possam distrair, como é visível no número limitado de comandos na consola central.

A enfrentar o condutor está um painel de instrumentação com um desenho "telescópico" tridimensional, para envolvê-lo numa interacção inédita.

E, ao contrário do que usual, o volante está desprovido de qualquer botão para que a condução seja um verdadeiro gozo.

Como se fosse a cabine de caça a jacto, os controlos estão localizados na consola central mas também no tejadilho.

A decorar o habitáculo são propostos os níveis de acabamento Tributo ou Alfa Corse, com materiais como o alumínio, fibra de carbono, pele e Alcantara.

Os bancos desportivos, forrados em pele Poltrona Frau, reinterpretam os que equipam o 33 Stradale original, garantindo conforto e ergonomia.

Gasolina ou eléctrico?

Concebido como se fosse um desportivo de competição, mas homologado para estradas públicas, representa o melhor da engenharia da insígnia italiana.

Essa visão está patente nas suspensões de braço duplo com amortecedores activos, assim como na evolução do bloco V6 biturbo de 2.9 para 3.0 litros.

São mais de 620 cavalos de potência passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante eléctronico através de uma caixa DCT de oito relações.

Claro que, se se quiser aderir à electromobilidade, pode contar com um sistema motriz totalmente eléctrico com mais de 750 cv.

Não é dada a capacidade da bateria nem a potência de carregamento, mas a Alfa Romeo afirma ter uma autonomia estimada de 450 quilómetros.

Inegável é o desempenho brutal para cada variante: menos de três segundos para chegar aos 100 km/hora, e uma velocidade de ponta de 333 km/hora.

A eficiência aerodinâmica é confirmada por um Cx de 0,375, conseguido sem o auxílio de dispositivos aerodinâmicos activos.

Mecânica apurada

A suspensão de braço duplo com amortecedores activos e o sistema de travagem brake-by-wire com travões carbono-cerâmicos Brembo foram concebidos para oferecerem um desempenho de alto nível.

A estrutura de alumínio em H e o monocasco em fibra de carbono também foram concebidos para combinarem leveza e rigidez.

E, para assim o garantir, a estrutura do tejadilho foi pensada em fibra de carbono e alumínio, em perfeito alinhamento com as portas articuladas.

As molduras dos vidros também são em fibra de carbono, com o vidro traseiro a ser em policarbonato.

O novo Alfa Romeo 33 Stradale assume-se como um verdadeiro fuoriserie, com os 33 exemplares projectados já terem os seus respectivos donos.

