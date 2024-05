Nova Volkswagen California: uma ''casa'' mais prática para o Verão

Maior e mais prática definem a nova Volkswagen California revelada esta terça-feira, com a derivação da Multivan T7 a seguir as linhas do protótipo revelado no salão de caravanismo de Dusseldorf.

A nova carrinha para gozar a vida ao ar livre assegura uma polivalência reforçada, com motorizações a gasolina e diesel sem qualquer electrificação, a que se soma uma inédita variante híbrida plug-in.

As reservas na Alemanha abrem já em Junho com os primeiros exemplares a começarem a ser entregues ainda durante o Verão.

Acesso simplificado

Tendo como base a versão longa do Multivan T7, significa que esta proposta é bem mais imponente do que a anterior California T6.1.

São mais 27 cm de comprimento, para chegar aos 5,17 metros, com a distância entre eixos a aumentar 12 cm, para os 3,12 metros. A largura cresceu para 1,94 metros, com a altura a manter-se nos 1,99 metros.

Para além de ser mais espaçosa, o acesso a bordo também está mais simplificado através das portas laterais, quando antes havia só uma do lado oposto ao condutor.

O tecto desdobrável com fole, que é já uma marca registada da Volkswagen California, permanece obviamente como padrão.

A tornar o ambiente mais alegre estão 11 tons monocromáticos, a que se somam as variantes bicolores em cinzento-laranja, preto-vermelho e branco-azul, com o tecto em lona a ser em castanho, azul ou cinzento.

O conjunto é realçado por sete jantes em liga leve com desenhos diferenciados, a variarem entre as 16 e 19 polegadas.

Uma casa sobre rodas

O aumento das cotas California T7 permitiu igualmente integrar novos espaços de arrumação, destacando-se as gavetas por baixo dos bancos, com os traseiros a serem agora individuais e removíveis.

A carrinha é proposta nas variantes Beach, Beach Tour e Beach Camper com esta a ter uma mini cozinha na traseira, com as versões Coast e Ocean a integrarem uma kitchenette completa do lado do condutor.

A partir do acabamento Beach Tour, a camper van compreende um ecrã táctil de cinco polegadas montado no pilar C do lado do acompanhante.

Através dele controla-se a iluminação ambiente, o frigorífico e o aquecimento auxiliar, além de aceder a informações como o enchimento dos depósitos de água e o nível de carga da bateria para o campismo.

Estas funcionalidades também podem ser acedidas a partir de uma aplicação no telemóvel ou através do sistema multimédia da carrinha, sendo ainda indicada a inclinação da carrinha para melhor nivelá-la.

Três soluções motrizes

A alimentar a California T7 estão três soluções motrizes, incluindo a estreia de uma proposta plug-in na gama.

As versões 2.0 TDI de 150 cv e 2.0 TSI de 204 cv estão associadas a uma caixa automática DSG de dupla embraiagem com transmissão às rodas dianteiras.

Já a variante eHybrid equipa o bloco 1.5 eTSI Evo2 com uma potência combinada de 245 cv, associado à tracção integral 4Motion, assumindo uma capacidade de reboque até aos 2.000 quilos.

A marca germânica não adianta a capacidade da bateria nem a autonomia em modo eléctrico, embora seja previsível uma distância a bater nos 50 quilómetros entre cargas.

A carrinha adopta as mais recentes evoluções no apoio à condução, como o controlo da velocidade de cruzeiro adaptativo e a manutenção de faixa, garantindo uma condução semi-autónoma de nível 2.

Sem data de chegada ao nosso país, as encomendas para a nova Volkswagen California abrem em Junho na Alemanha, com os primeiros exemplares a serem entregues no segundo semestre deste ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?