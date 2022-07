Nova Volkswagen Amarok: ainda mais feroz para o 'off-road'

Maior, mais equipada e com potências até 302 cv distinguem a nova Volkswagen Amarok revelada ao mundo esta quinta-feira.

Já na segunda geração, a pick-up concebida em parceria com a Ford toma a base técnica da Ranger viu o seu equipamento actualizado, em linha com as apetências do mercado.

A chegada aos concessionários deverá acontecer até ao final deste ano, desconhecendo-se ainda os preços por que será comercializada no nosso país.

Mais distinta e robusta

Com um visual bem mais robusto, a Volkswagen Amarok cresceu em todas as cotas, tendo agora um comprimento de 5,35 metros.

São quase dez centímetros mais do que o modelo da anterior geração, a que se junta a largura de 2,2 metros, se se contar com os retrovisores laterais.

A distância entre eixos também foi alargada até aos 3,27 metros de distância, um aumento de 17,3 cm que beneficia o espaço a bordo nas versões de cabine simples e, principalmente, na de cabine dupla.

Melhorados de forma assinalável para o "fora de estrada" foram os ângulos de ataque e de saída, sendo de 29° à frente e de 21° atrás.

O mesmo não se passa no ângulo ventral devido à maior distância entre eixos mas, nas passagens a vau, subiu de 30 para 80 cm.

A Volkswagen destaca que duas europaletes de 1.200 × 800 mm podem ser carregadas sem problemas no espaço de carga, que possui uma diversidade de coberturas com abertura eléctrica ou manual.

Mais capacitada, a carga útil subiu de 935 para 1.160 quilos, sendo a capacidade de reboque até 3.500 quilos, dependendo do motor que a equipa.

Até 302 cv de potência

E, já que se fala de motorizações, a Volkswagen Amarok de duas e quatro rodas motrizes será proposta com quatro motores a gasóleo TDI e um a gasolina TSI, dependendo dos mercados a que se dirige.

A entrada na gama faz-se com o bloco diesel de 2.0 litros e quatro cilindros, com potências de 150, 170 e 209 cv.

A ele soma-se um V6 de 3.0 litros, com a versão de 241 cv a destinar-se ao Velho Continente e a de 250 cv ao resto do mundo.

No campo da gasolina será o propulsor turbo de 2.3 litros e quatro cilindros, com 302 cv, a ser o mais potente da gama.

As duas variantes menos potentes estão equipadas com caixa manual de cinco ou seis velocidades, podendo a variante de 170 cv comportar a automática de seis relações.

As outras três serão alinhadas com uma transmissão automática de dez relações, que será opcional na versão diesel de 210 cv.

Para a Europa deverão vir os blocos a gasóleo de 2.0 litros, com 209 cv e 500 Nm, e o V6 de 3.0 litros com 241 cv e 600 Nm.

Para este mercado, só serão avançados os modelos com tracção total 4MOTION e com redutoras, com uma variante do tipo conectável e outra do tipo permanente.

Esperam-se ainda variantes híbridas plug-in ou totalmente eléctricas num futuro breve, como irá acontecer com a Ford Ranger, mas nada foi confirmado.

Feroz mas requintada

Claro que, para reflectir as novas potências e capacidades dentro e fora de estada, a Volkswagen Amarok teria de ter um estilo em total consonância com essas características.

Essa mudança é logo perceptível na identidade visual, com os faróis LED mais finos a estarem posicionados entre as luzes diurnas em forma de C.

Nos dois níveis mais luxuosos, dos cinco criados – Amarok, Life, Style, PanAmericana e Aventura –, a parte inferior da grelha une-se ao pára-choques em forma de X, com a malha a ser horizontal nas outras variantes.

As cavas das rodas, que podem ser de 18 ou 20 polegadas, com a parte superior plana foram mantidas mas acentuadas pela mesma linha alguns centímetros acima do nível do guarda-lamas.

Atrás, logo acima do logótipo da marca, a inscrição Amarok ocupa toda a porta traseira, com os farolins, que são LED nos acabamentos topo de gama, a abraçarem os cantos da pick-up.

Mais luxo a bordo

Mais luxuosa do que nunca, a Volkswagen Amarok é apresentada como uma pick-up premium mas perfeitamente funcional, sendo os estofos em pele nas versões PanAmericana e Aventura.

O interior é marcado por um painel de instrumentos digital de oito polegadas, que pode ser alargado até às 12 polegadas a partir do acabamento Style.

O ecrã táctil de infoentretenimento, em forma de tablet, está disponível de série com dez polegadas, sendo de 12 polegadas a partir daquele nível.

O controlo de volume e a selecção dos modos de transmissão são feitos através de botões físicos, o que não acontece com o ar condicionado.

Não faltam compartimentos a bordo espaços para guardar pequenos objectos, contando mesmo com dois porta-luvas.

Ao nível dos assistentes de apoio ao condutor, são mais de 30 os sistemas disponíveis, sendo a maioria de série.

O condutor pode ainda contar com seis perfis de direcção: Normal, Eco, Escorregadio, Neve/Areia, Lama/Rocha e Reboque/Transporte. Na versão cabine dupla, três pessoas podem ficar na parte de trás.

A Volkswagen Amarok chega ao mercado no final deste ano, faltando apenas saber os preços para cada versão e nível de acabamento.

