Nova Ford E-Tourneo Courier eléctrica para toda a família

A Ford prossegue a alta velocidade a electrificação da sua gama: depois da E-Transit Courier, esta segunda-feira foi a vez da estreia da E-Tourneo Courier em Copenhaga, na Dinamarca.

Marcada por um visual distinto inspirado no mundo SUV, oferece um espaço generoso para cinco pessoas num formato compacto adaptado aos ambientes urbanos.

A versão 100% eléctrica apenas estará disponível no mercado europeu a partir do final de 2024 mas a variante equipada com o motor a gasolina EcoBoost 1.0 de 125 cv pode ser encomendada a partir do final deste Verão.

"Reservada" às famílias

Estreada que está a E-Transit Courier para profissionais, é a vez de a Ford revelar a E-Tourneo Courier totalmente eléctrica reservada às famílias, sem esquecer a sua alternativa a gasolina.

As diferenças entre ambos os modelos são mínimas, com os painéis da versão comercial a serem substituídos pelas janelas traseiras.

As projecções curtas e as linhas direitas reforçam a robustez do monovolume, com a versão eléctrica a ganhar uma barra luminosa à frente a ligar as luzes diurnas e uma grelha cromada em forma de diamante.

Soma-se o banco atrás para três pessoas para um formato compacto de 4,34 metros de comprimento, com a bagageira a oferecer mais 44% de espaço do que a geração anterior.

Na versão electrificada, condutor e acompanhante são brindados à frente com dois ecrãs de 12 polegadas, com o primeiro dedicado à instrumentação e o segundo ao infoentretenimento com o sistema SYNC 4.

Dispõe de ligação sem fios para Android Auto e Apple CarPlay, bem como uma base para carregamento indutivo do telemóvel e é capaz de receber actualizações por via remota.

136 cv eléctricos

A Ford E-Tourneo Courier é alimentada por um motor eléctrico de 100 kW (136 cv) mas não é indicada a capacidade nem a autonomia da bateria.

A Ford indica apenas que o monovolume assegura opções de carregamento de 11 kW em modo AC e 100 kW em modo DC, com 80% da capacidade a fazer-se em 35 minutos.

São três os modos de condução – Eco, Normal e Slippery –, a que se soma ainda a função One Pedal Drive para facilitar a condução em cidade sem desperdiçar energia da bateria.

A produção da Ford E-Tourneo Courier arranca no segundo semestre de 2024 na fábrica romena de Craiova, em paralelo com o crossover Puma, que também irá receber uma variante 100% eléctrica.

Quanto à Tourneo Courier com motor a gasolina EcoBoost 1.0 de 125 cv, entra na linha de produção no final deste ano, com as encomendas a abrirem antes do final deste Verão.

